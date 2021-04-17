Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом в Черное море

Отряд кораблей Каспийской флотилии в субботу прошел под Крымским мостом и завершил переход в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

По пути следования корабли преодолели 13 шлюзов, прошли свыше 100 километров Волго-Донского канала, проследовали города Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск и вышли в Азовское море.

В субботу 15 кораблей Каспийской флотилии, включая три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения завершили переход из Каспийского моря в Черное, и после прохождения через Керченский пролив направились в назначенный район, где они пройдут контрольную проверку за зимний период обучения.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - говорится в сообщении.

По приказу командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, силами двух флотов, а также морской пехоты и береговых войск, военные отработают готовность к отражению морских и воздушных десантов потенциального противника.

На время маневров корабли Каспийской флотилии перешли в оперативное подчинение Черноморскому флоту. В это же время корабли Черноморского флота вышли в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.