"Локомотив-Кубань" дома победил ЦСКА в баскетбольной Единой лиге

Центральным матчем нынешней игровой недели регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги стало противостояние в Краснодаре между местной командой "Локомотив-Кубань" и нашим признанным флагманом ЦСКА. Хозяева паркета взяли верх со счетом 103:94, одержав восьмую подряд (!) победу в турнире.

Перед субботней встречей в "Баскет-холле" существовали определенные сомнения: а сможет ли "Локо" продлить свой затяжной выигрышный сериал в борьбе с "красно-синими", которые в регулярном сезоне Евролиги заняли второе место, при равенстве побед уступив первенство испанской "Барселоне" лишь по дополнительным показателям. Но южане на домашней площадке доказали, что по ходу турнира набрали серьезный ход и именно сейчас способны на очень многое.

На матче собралось 2333 зрителя. Это почти аншлаг, если учитывать действующие "ковидные" ограничения со стороны Роспотребнадзора и местных властей. При достаточном количестве своих болельщиков "Локо", как уже давно замечено, заметно прибавляет в силе. Под занавес стартовой четверти кубанцы после попадания креативного литовского легионера Миндаугаса Кузминскаса добились преимущества в семь очков (27:20), хотя многим было понятно - основная интрига еще далеко впереди. Действительно, на 15-й минуте игры армейцы благодаря точному броску Уильяма Клайберна сравняли счет - 38:38. Да и на большой перерыв соперники ушли, как говорится, "при своих" - 53:53.

В третьей десятиминутке подопечные главного тренера Евгения Пашутина снова ушли вперед все на те же семь очков - 74:67. Однако в дебюте заключительной четверти основного времени дальнее попадание москвича Никиты Курбанова свело перевес "Локо" почти на нет, оставив его минимальным - 76:75.

Концовка матча выдалась напряженной, нервной, но кубанцы контролировали ход встречи, показывая солидный баскетбол в соперничестве с одним из лучших клубов Старого света. По качеству игры создается впечатление, что в грядущем скоро плей-офф "Локомотив" способен на подвиги, вплоть до первого в истории команды титула победителя Единой лиги. На 40-й минуте армеец Майкл Эрик приблизил гостей к "железнодорожникам" на расстояние одного точного дальнего броска - 94:97. После тайм-аута, взятого Пашутиным, южане ответили двумя очками центрового Дрю Гордона и ушли вперед на "плюс 5". А когда за 25 секунд до сирены литовский игрок Мантас Калниетис реализовал оба своих штрафных, стало ясно, что кубанцы добьются заслуженной победы.

В итоге самыми результативными у праздновавших громкий успех хозяев стали Миндаугас Кузминскас (25 очков), вошедший в символическую пятерку Единой лиги за предыдущую игровую неделю Найджел Уильям-Госс (21), Дрю Гордон (16 + 11 подборов) и Мантас Калниетис (13 + 13 "голевых" передач). У ЦСКА отличились Торнике Шенгелия (25), Дэрран Хиллиард (15) и Уильям Клайберн (15).

- Мы одержали очень большую победу. Ведь ЦСКА - сильная команда, которая сейчас находится в хорошем ритме, - сказал главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань" Евгений Пашутин. - Наши ребята были готовы к такому ходу матча, ранее разобрали соперника. А играли в субботу - всем сердцем, и все сорок минут чистого времени. Мы показали наш фирменный баскетбол с большим количеством передач, при в высоком темпе. У нас не все получалось в защите и на подборе, на своем щите мы отдали 16 подборов. Сейчас нужно восстановиться и быть готовыми к игре с УНИКСом в Казани. Наша задача - подняться как можно выше в таблице регулярного чемпионата.

Вот послематчевый комментарий одного из ключевых игроков победителей Миндаугаса Кузминскаса: "Мы отлично двигали мяч, сделали 26 результативных передач, здорово сыграли на подборе. Это был хороший баскетбол с нашей стороны. Когда показываем такое качество, нас сложно остановить. "Локомотив" сохраняет шансы на второе место по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Это и есть цель на ближайшую неделю".

Первые четыре команды "регулярки" получат преимущество своей площадки в сериях стартового раунда плей-офф. Положение лидеров следующее: "Зенит" (Санкт-Петербург) - 20 побед - 4 поражения, УНИКС (Казань) - 16-5, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 17-6, ЦСКА - 16-7. То есть команда с берегов Невы уже завершила свое выступление в двухкруговом турнире, питерцы получили первый номер посева в сетке плей-офф. Игра между УНИКСом и краснодарцами состоится 25 апреля в столице Татарстана, уже под самый занавес "регулярки". До этого казанская команда дома сразится с "Пармой" из Перми (20 апреля), и на выезде в Красноярске против местного "Енисея" (22-го апреля).