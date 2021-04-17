Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае.

По информации ведомства авария произошла сегодня около 14 часов дня во время проведения сельскохозяйственных работ в районе поселка Ильский Северского района (52-й километр автодороги Краснодар - Новороссийск). В результате жесткой посадки погиб 60-летний пилот.

Среди возможных причин ЧП называется техническая неисправность машины: пилот попытался посадить вертолет, но при приземлении кабина разрушилась. По данным ГУ МЧС России по Кубани на место крушения стянуты экстренные службы: 28 человек и 4 единицы спецтехники. Также сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.