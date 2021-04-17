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17.04.2021 16:19
Рубрика: Происшествия

Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае.

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По информации ведомства авария произошла сегодня около 14 часов дня во время проведения сельскохозяйственных работ в районе поселка Ильский Северского района (52-й километр автодороги Краснодар - Новороссийск). В результате жесткой посадки погиб 60-летний пилот.

Среди возможных причин ЧП называется техническая неисправность машины: пилот попытался посадить вертолет, но при приземлении кабина разрушилась. По данным ГУ МЧС России по Кубани на место крушения стянуты экстренные службы: 28 человек и 4 единицы спецтехники. Также сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Авиакатастрофы

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