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17.04.2021 15:20
Рубрика: Общество

Прибывающих в Крым из-за рубежа обязали заполнять анкеты и проходить тест

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности на территории республики. Теперь все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа, в том числе в транзитных целях, обязаны заполнить анкету. Документ опубликован на официальном портале правительства Крыма.

Фото: iStock
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С 17 апреля иностранцы и лица без гражданства, пересекающие границу РФ на территории Крыма должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отрицательный тест на COVID-19, сделанный методом ПЦР. Анализ должен быть проведен не ранее трех дней до приезда в РФ, а справка должна быть на русском или английском языках. При пересечении границы теперь придется заполнить анкету, как иностранцам, так и гражданам РФ, возвращающимся из-за рубежа. Анкету необходимо заполнить в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Также в течение трех дней по прибытии нужно будет пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты на портале госуслуг. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции. Лица, прибывающие из Великобритании и Северной Ирландии, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Согласно данным ежедневного мониторинга, сейчас в Крыму амбулаторно лечатся от коронавируса 389 человек. Еще 1465 пациентов проходят лечение в стационаре. Всего за время наблюдения в Крыму выявлен 39161 заболевший. 36504 человек вылечились.

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