В Госдуме назвали подлостью сравнение Крыма с "мертвой зоной"

Сравнение Крыма и Донбасса с чернобыльской "мертвой зоной", допущенное президентом Украины Владимиром Зеленским, является ничем иным, как подлостью и гадостью. Таким образом Зеленский пытается запугать крымчан и жителей Восточной Украины. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

По словам парламентария, такие метафоры Зеленского вызваны его бессилием и неспособностью повлиять на выбор жителей Крыма и ДНР.

- Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма, - сказал Михаил Шеремет. - Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания.

Позитивные перемены, произошедшие в Крыму за последние семь лет, по достоинству оценили не только сами крымчане, но и гости республики, в том числе приезжающие из-за рубежа, отметил парламентарий. Видят их и украинцы, посещающие Крым. Что касается злословия Зеленского, то ему стоит подумать о том, что весь его негатив в отношении Крыма, ДНР и ЛНР вернется его же стране, отметил депутат. В конце концов, украинцы могут сделать тоже самое, что семь лет назад сделали крымчане, выбрав Россию.

- Пусть об этом подумает, - сказал Михаил Шеремет. - Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro предрек крымчанам и жителям Донбасса участь "мертвой зоны" если они не вернутся в состав Украины. По мнению Зеленского, спасти Крым, ДНР-ЛНР от участи "хуже, чем в Чернобыле" возможно только тогда, если живущие там люди снова станут считать себя украинцами.