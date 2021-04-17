В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с Чернобылем

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно срочно спасать свою страну от вымирания и массового бегства граждан за рубеж, а не рассуждать о "мертвых зонах" в Крыму и Донбассе. Такое мнение РИА Новости высказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Общественница напомнила, что сама Украина уже де-факто на глазах превращается в мертвую зону. Уровень жизни в стране стал одним из самых низких в Европе, а смертность, наоборот, одной из наиболее высоких.

- Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной, - сказала Анастасия Гридчина. - Хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить.

По мнению главы украинской общины Крыма, в том, что жители Украины массово обнищали и покидают свою родину в поисках лучшей жизни, во многом личная заслуга самого Владимира Зеленского. Активистка также привели статистические данные, согласно которым Украина входит в пятерку худших стран мира по рождаемости, а 45 процентов населения живут за чертой бедности.

- Украинцы становятся вымирающим видом, - сказала Гридчина. - Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro напророчил Крыму и Донбассу будущее "мертвой зоны отчуждения" если они не вернутся в состав Украины. По мнению Зеленского, избежать будущего "хуже, чем в Чернобыле" крымчане и жители ДНР - ЛНР смогут лишь если они снова начнут считать себя украинцами.