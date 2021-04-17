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17.04.2021 13:00
Рубрика: Культура

До "пятерки" не дотянули: На Урале проверили грамотность чиновников

Текст: Анна Шиллер
Участниками Тотального диктанта впервые в Свердловской области стали госслужащие. Проверить свою грамотность решилось 65 человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По правилам акции, работу можно сдать под псевдонимом. Но все же часть сотрудников ведомств поставили настоящее имя - таковых было 26. Текст им диктовала журналистка и директор муниципального екатеринбургского радио Инна Боева на площадке Уральского института управления РАНХиГС.

Фото: iStock
Как это будет по-русски: Почему речь чиновников непонятна простому человеку

- Результат в аудитории чиновников оказался выше, чем среди прочих участников. Так, на "четверку" написали девять из них, хотя были близки к отметке "отлично", а "двойку" получили пять человек, - рассказывает кандидат филологических наук, начальник управления научной работы вуза Мария Ворошилова, которая оценивала работы и сама не раз читала диктант.

По ее словам, самые частые ошибки екатеринбуржцы допускали в знаках препинания при оформлении прямой речи и вводных слов. В целом на двести-триста человека, которые сидели в аудиториях университета, набралось всего три отличника. Кстати, в числе хорошистов среди госслужащих - пять сотрудников администрации города.

- На работе мне часто приходится сталкиваться с разработкой документов, поэтому я хотела проверить знания правил орфографии и пунктуации. Шла на диктант вместе с супругом - это был первый опыт участия в акции, и результат вышел неплохой. Нас впечатлил высоко профессиональный уровень организации, чтения текста, - делится работник мэрии Полина Симонова.

Между тем сегодня началось обучение сотрудников администрации Краснотурьинска русскому языку: эксклюзивный экспресс-курс разработали в УИУ РАНХиГС по просьбе самих чиновников. Его цель - научить их общаться на одном языке с местными жителями, в том числе, развить навык публичных выступлений. Другие муниципалитеты тоже смогут это сделать.

Самые частые ошибки "Тотального диктанта"-2021
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