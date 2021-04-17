Югорские ученые ищут лекарство от СМА 1 типа

Деятельность научно-образовательных центров мирового уровня обсудили в Екатеринбурге. В совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко приняла участие глава Югры Наталья Комарова.

Регион активно включен в деятельность Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня: на территории округа сейчас реализуется 12 научно-образовательных проектов.

- Для сокращения пути внедрения инноваций от научной идеи до практической реализации на базе Сургутского государственного университета в сентябре 2020 года открыты Центры химического и компьютерного инжиниринга. Их деятельность направлена на развитие образовательных программ и научных исследований под кадровые и технологические запросы промышленных предприятий, - рассказала Наталья Комарова.

Югорские вузы вместе с партнерами по НОЦ разработали более 15 образовательных программ по дополнительному и основному образованию. К примеру, на базе Сургутского ядра Центра развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ в декабре 2020 года открылся образовательный проект Tabula Rasa, реализуемый в формате модульной школы для аспирантов. В первом модуле приняли участие 150 человек. В этом году они пройдут восемь образовательных модулей, что позволит им заниматься мультидисциплинарными научными исследованиями и прикладными разработками, соответствующие международным стандартам.

Грант правительства Тюменской области для участников НОЦ получил проект Югорского госуниверситета по созданию лаборатории экосистемно-атмосферных связей лесоболотных комплексов. Ученые наблюдают за сточными водами, растительностью, почвами, погодными изменениями в течение пяти лет, по итогам создают компьютерную модель для расчета баланса веществ в воздухе, которая позволит предсказывать изменения климата на планете.

Еще один интересный проект - Центр высоких биомедицинских технологий в составе создаваемого научно-технического центра в Сургуте.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В прикладном плане ориентируем этот проект на персонифицированную медицину, - объяснила Наталья Комарова. - В 2021 году мы выделили 127 миллионов рублей на совместный проект Сургутского госуниверситета с Институтом молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, Институтом цитологии и генетики Сибирского Отделения РАН, Институтом акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта на разработку клеточных платформ для тестирования лекарственных препаратов в лечении спинальной мышечной атрофии 1 типа.

На предстоящей апрельской стратегической сессии югорские ученые представят не менее десяти научных проектов. В их числе проект Сургутского госуниверситета с Российским университетом дружбы народов - речь в нем идет о скрининге и ранней диагностике онкозаболеваний и поиске индивидуальных подходов к лечению таких пациентов.

По словам Натальи Комаровой, нередко сотрудничество научно-образовательных организаций выходит за пределы НОЦ. Так, к примеру, в Когалыме создается подразделение Пермского НОЦ - этот проект реализуется вместе с одной из нефтяных компаний. Через два года там должен появиться университетский кампус, в котором разместится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета.