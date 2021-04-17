На Урале пассажира высадили из самолета за оскорбление бортпроводников

Сегодня утром на борту воздушного судна, следующего из Екатеринбурга в Москву, перед вылетом случился конфликт. 28-летний мужчина повздорил с сотрудниками авиакомпании, которым в итоге пришлось вызвать наряд полиции и снять молодого человека с рейса, рассказали "РГ" в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Уроженец города Лесной завел словесную перепалку с членами экипажа, нарушая общественный порядок и задерживая вылет. На замечания бортпроводников он не реагировал, в том числе использовал нецензурные слова. Тогда те обратились в дежурную часть транспортной полиции.

- За нарушение общественного порядка, а нецензурная брань - достаточный повод для того, чтобы командир экипажа отказал в перелете пассажиру, молодого человека высадили из самолета. На него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", - ответили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Причин такого поведения уральца пока выяснить не удалось, но уже понятно, что его привлекут к административной ответственности: штрафу от 500 до тысячи рублей либо административному аресту на срок до 15 суток.