Россия и Сербия подтвердили статус стратегического партнерства

Состоявшийся накануне рабочий визит главы МИД Сербии Николы Селаковича в Москву продемонстрировал, что, несмотря на эпидемиологические ограничения, российско-сербское стратегическое сотрудничество продолжает динамично развиваться по всему спектру отношений. При этом министра принял не только его коллега - руководитель внешнеполитического ведомства РФ - Сергей Лавров, но и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Признателен моему коллеге за хорошие переговоры", - подчеркнул Сергей Лавров и конкретизировал: "Провели с моим сербским коллегой Николой Селаковичем хорошие, доверительные переговоры, охватившие все основные направления нашего сотрудничества, партнерства, двустороннюю повестку дня, региональные и международные дела. Констатировали, что, несмотря на эпидемиологические ограничения, наше стратегическое сотрудничество продолжает динамично развиваться по всему спектру отношений".

Глава МИД России заверил собеседника в готовности Москвы и далее помогать отстаивать легитимные права Белграда применительно к Косово. "Будем продолжать выступать за сохранение приоритетного внимания к данному вопросу в Совете Безопасности ООН для того, чтобы резолюция 1244 СБ ООН выполнялась в полной мере, - констатировал он. - Она предполагает достижение договоренности о статусе Косово между Белградом и Приштиной, которая должна быть одобрена СБ ООН".

Прием в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравив Николу Селаковича с назначением на нынешний пост, пожелал ему успехов в качестве главы сербского внешнеполитического ведомства. Святейший Владыка отметил: "Мы придаем особое значение отношениям с Сербской Православной Церковью (СПЦ). Отношения между нашими Церквами - Сербской и Русской - являются очень важным, может быть, решающим фактором, который определяет добрые отношения между нашими государствами. Именно поэтому мы придаем развитию этих отношений особое значение".

Его Святейшество также засвидетельствовал, что в РПЦ с чувством глубокой скорби была воспринята весть о кончине Патриарха Сербского Иринея, который был горячо любим в Сербии и во всем православном мире. По словам Патриарха Кирилла, Русская Церковь с большим удовлетворением восприняла избрание Высокопреосвященного Порфирия, митрополита Загребско-Люблянского на древний престол Сербских Первосвятителей. "Сразу же, в день избрания я позвонил Святейшему Порфирию, и мы имели сердечный разговор. Он заверил меня в том, что все то правильное, доброе, хорошее, что было сделано и заложено в отношениях между нашими Церквами, будет развиваться при его активном участии", - рассказал он.

В свою очередь, обращаясь к Святейшему Патриарху Кириллу, Никола Селакович поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за встречу: "Я благодарен Вам за это благословение, что спустя более пяти лет могу снова с Вами встретиться уже в качестве министра иностранных дел. Наша первая встреча была одной из самых важных в моей жизни. Сегодня в качестве министра иностранных дел у меня есть возможность передать Вам самые теплые приветствия и пожелания от нашего президента Александра Вучича, который назвал Вас великим человеком и великим другом Сербии и сербского народа".