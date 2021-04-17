Россия впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который завершился в японской Осаке. Красивую точку в выступлении наших фигуристов на World Team Trophy поставили одиночницы.

Чемпионка мира Анна Щербакова выиграла произвольную программу, набрав 160,58 балла за свой прокат с четверным флипом. Второй стала японка Каори Сакамото (150,29 балла). Елизавета Туктамышева, исполнившая два тройных акселя - в каскаде и сольно, получила 146,23 балла.

Таким образом, российская команда за три дня турнира и восемь видов программы набрала 125 баллов, что, кстати, является абсолютным рекордом турнира. Вторыми стали американские фигуристы (110 баллов), хозяева соревнований японцы заняли третье место (107).

Всего в World Team Trophy принимали участие шесть сильнейших сборных. Кроме России, это США, Япония, Канада, Италия и Франция (заменила Китай).

Общий зачет выглядит следующим образом:

1. Россия - 125

2. США - 110

3. Япония - 107

4. Италия - 72

5. Франция - 67

6. Канада - 57