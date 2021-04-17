Россияне выиграли соревнования пар на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию увеличила отрыв от конкурентов после победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар.

Командный чемпионат мира завершается в субботу. В заключительном виде программы выступят женщины в одиночном катании.

А открывали программу в субботу спортивные пары. Чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов доказали свой высокий класс и победили, набрав 151,59 балла.

Второй результат у американской пары Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер - 133,63. Третий результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара - 130,83.

Перед заключительным видом программы сборная России набрала 103 очка. Команда США отстает на восемь баллов, у команды Японии 88 баллов.

В заключительном виде программы Россию представят Александра Щербакова и Елизавета Туктамышева.