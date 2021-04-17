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17.04.2021 10:24
Рубрика: Общество

Российские школьницы победили на Европейской математической олимпиаде

Текст: Ксения Колесникова
Четыре российские школьницы получили четыре золотые медали на десятой Европейской математической олимпиаде для девушек (EGMO). Таким образом, наша команда заняла первое место в общем зачете этого соревнования.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Олимпиада проходила с 4 по 15 апреля в грузинском городе Кутаиси, но из-за эпидемиологической ситуации участники присоединялись к интеллектуальному соревнованию в онлайне. По итогам олимпиады россиянки получили почти максимальное количество баллов: 167 из 168.

Фото: Роман Щербенков
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"Российской площадкой для проведения EGMO-2021 стал Президентский физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербурга, - сообщает минпросвещения. - В олимпиаде участвовали представители 37 стран Европы и 17 "гостевых" государств, которые не находятся в Европе".

Девушки-победители:

Таисия Коротченко (Санкт-Петербург),

Анна Пяткова (Санкт-Петербург),

Ралина Юсупова (Казань),

Розалина Миргалимова (Казань).

На Европейскую математическую олимпиаду участниц сборной России готовили педагоги дополнительного образования Алина Сафиуллина и Надежда Власова. Все девушки - претенденты на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

- Постоянные тренировки шли в течение всего года: они решали задачи под руководством опытных наставников. Все разные, с разными характерами, подходами к тренировкам, но их объединяет сильная любовь к решению задач по математике, - прокомментировал тренер российской сборной Кирилл Сухов. - Я всегда их настраиваю так: "Сосредоточьтесь и не ошибайтесь".

Справка "РГ"

Европейская олимпиада по математике проходит с 2012 года для раскрытия математических способностей девочек. В олимпиаде принимают участие школьницы из разных стран. По регламенту состязания, участницы выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.

Общество Образование

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