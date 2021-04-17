Сборная России заработала 200 тысяч долларов на World Team Trophy

Сборная России по фигурному катанию заработала 200 тысяч долларов за победу на World Team Trophy, который также неофициально называют командным чемпионатом мира.

Наши фигуристы выиграла общий зачет соревнований, завершившихся в Осаке, набрав 125 баллов. Второй результат показали американцы (110), третий - японцы (107).

Поскольку турнир коммерческий, то фигуристы боролись не только за кубок, но и за призовой фонд в один миллион долларов.

Как чемпионы россияне получат 200 тысяч долларов. Сборные США и Японии по 170 и 160 тысяч. Команды, занявшие места с четвертого по шестое заработали по 150, 140 и 130 тысяч соответственно.

Оставшиеся 50 тысяч долларов будут распределены между фигуристами, которые представляют страны, не участвующие в командном чемпионате мира, но приглашенные на показательные выступления.

Напомним, что российские фигуристы впервые стали триумфаторами World Team Trophy. Ранее в нашей копилке были только два "серебра" и "бронза". Рекордсменами по количеству являются американцы. Их команда была сильнейшей в общем зачете четыре раза.