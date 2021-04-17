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17.04.2021 15:15
Рубрика: Спорт

Сборная России заработала 200 тысяч долларов на World Team Trophy

Текст: Анна Козина
Фото: AP Photo/Hiro Komae Фото: AP Photo/Hiro Komae
Фото: AP Photo/Hiro Komae

Сборная России по фигурному катанию заработала 200 тысяч долларов за победу на World Team Trophy, который также неофициально называют командным чемпионатом мира.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
Россия впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Наши фигуристы выиграла общий зачет соревнований, завершившихся в Осаке, набрав 125 баллов. Второй результат показали американцы (110), третий - японцы (107).

Поскольку турнир коммерческий, то фигуристы боролись не только за кубок, но и за призовой фонд в один миллион долларов.

Как чемпионы россияне получат 200 тысяч долларов. Сборные США и Японии по 170 и 160 тысяч. Команды, занявшие места с четвертого по шестое заработали по 150, 140 и 130 тысяч соответственно.

Оставшиеся 50 тысяч долларов будут распределены между фигуристами, которые представляют страны, не участвующие в командном чемпионате мира, но приглашенные на показательные выступления.

Напомним, что российские фигуристы впервые стали триумфаторами World Team Trophy. Ранее в нашей копилке были только два "серебра" и "бронза". Рекордсменами по количеству являются американцы. Их команда была сильнейшей в общем зачете четыре раза.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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