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17.04.2021 07:55
Рубрика: Общество

Спускаемый аппарат с экипажем с МКС успешно совершил посадку

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/РИА Новости Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/РИА Новости

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" успешно совершил посадку в 147 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. Прямая трансляция велась на сайте "Роскосмоса".

Россиянин Рыжиков передал командование МКС американке Уокер

На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На месте приземления поисково-спасательную операцию обеспечивают 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26. Задействовано около трех десятков единиц различной наземной техники, в том числе - поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Встречают космонавтов две сотни военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

Отметим, что вернувшийся на Землю экипаж "Союза МС-17" провел в космосе полгода. За это время россияне осуществили ряд экспериментов и выполнили выход в открытый космос длительностью 6 часов 51 минута. Экипаж привез с собой на Землю оборудование и результаты научных исследований.

Сейчас на борту МКС работают семь человек, в числе которых двое россиян.

Общество Космос В мире экс-СССР Казахстан Правительство "Роскосмос"

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