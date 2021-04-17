Спускаемый аппарат с экипажем с МКС успешно совершил посадку

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" успешно совершил посадку в 147 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. Прямая трансляция велась на сайте "Роскосмоса".

На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На месте приземления поисково-спасательную операцию обеспечивают 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26. Задействовано около трех десятков единиц различной наземной техники, в том числе - поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Встречают космонавтов две сотни военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

Отметим, что вернувшийся на Землю экипаж "Союза МС-17" провел в космосе полгода. За это время россияне осуществили ряд экспериментов и выполнили выход в открытый космос длительностью 6 часов 51 минута. Экипаж привез с собой на Землю оборудование и результаты научных исследований.

Сейчас на борту МКС работают семь человек, в числе которых двое россиян.