В ДТП с четырьмя грузовиками под Воронежем погиб пешеход

Один человек погиб, двое оказались в больнице после аварии с участием трех грузовиков и автомобильного экскаватора в Воронежской области.

ДТП случилось 16 апреля в 16.20 на 651 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в Павловском районе, сообщили в ГУ МВД по региону. 31-летний водитель Mercedes-Benz Actros со ставропольскими номерами, двигавшегося в сторону Москвы, не справился с управлением, его тяжелая фура протаранила грузовики КамАЗ и Volvo - они стояли на обочине в очереди под погрузку к экскаватору на автомобильном ходу. Экскаватор Mercedes тоже зацепил. А съезжая в кювет, придавил 47-летнего пешехода.

Тот погиб на месте. Водитель фуры и 41-летний шофер КамАЗа доставлены в больницу. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.