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17.04.2021 20:35
Рубрика: В мире

В Германии начали продавать фальшивые паспорта о вакцинации

Текст: Юрий Ершов

В Германии появились фальшивые паспорта о вакцинации от коронавируса, сообщает ARD-Politikmagazins "Report Mainz". По данным расследования издания, подделки распространяются через Telegram-каналы. Как показали расспросы подозреваемого продавца фальшивок, цена за "документ" составляет 150 евро. Причем к нему обращаются люди со всей Германии. Это и неудивительно. Ведь обладатели такого документа в дни антивирусного локдауна пользуются рядом льгот.

Фото: iStock
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По информации канала Südwestrundfunk, псевдо-паспорта о вакцинации трудно отличить от настоящих. Так, по крайней мере, утверждают просматривавшие их контролеры. И правда, удостоверения, как полагается, подкреплены необходимыми подписями, штемпелями и т.д. В большинстве бумаг пунктами, выдавшими ложные справки, значатся прививочные центры в Бонне и Франкфурте-на Майне.

Кстати, когда авторы исследования показали фальшивки сотрудникам Франкфуртского центра, те были шокированы. От поразительной схожести подлинников и подделок. Однако Бенедикт Харт, руководитель центра вакцинации, представитель Немецкого красного креста, сразу распознал фальшивки. По штемпелям. Он указал, что у каждого врача в центре свой штемпель с присвоенным ему номером. А указанных на фальшивых штемпелях номеров в штате франкфуртского прививочного учреждения не значилось.

Кроме того, добавил Харт, врачам центра строго запрещено выносить свои штемпели за пределы центра. А вот пустые бланки паспортов о вакцинации можно приобрести в свободной продаже, что, несомненно, на руку фальсификаторам.

Представители местной криминальной полиции заверили журналистов из "Report Mainz", что тщательно расследуют махинации с поддельными паспортами о вакцинации. И непременно накажут тех, кто изготавливает, продает, а также использует фальшивые документы.

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