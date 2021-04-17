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17.04.2021 12:32
Рубрика: Общество

В мире умерли от коронавируса свыше 3 миллионов человек

Текст: Александр Саможнев
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Число умерших от последствий коронавируса в мире достигло в субботу 3 000 225 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который готовит исследования на основе информации федеральных и местных властей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В США зафиксировано наибольшее число жертв COVID-19 - 566 224 человека, а общее число заразившихся составило 31 575 640. Вторую позицию занимает Бразилия (368 749 умерших, 13 832 455 инфицированных), на третьем - Мексика, где отмечено 211 693 смерти и зарегистрировано 2 299 939 заболевших. Далее следуют Индия с 175 649 смертями и Великобритания, где умерли 127 472 человека.

В мире в общей сложности коронавирусом заразились 193 963 964 человека, выздоровели 79 739 004 инфицированных.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 4 693 469 случаев заражения, выздоровели 4 319 389 человек, умерли 105 193, передает ТАСС.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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