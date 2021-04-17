В Московской филармонии дали оперу Генделя

Опера-пастиччо Георга Фридриха Генделя "Орест" прозвучала в Зале Чайковского в рамках абонемента "Вершины мастерства барокко". Раритетную партитуру исполнили, как и планировалось, международным составом певцов с ансамблем "Il Pomo d"Oro" под управлением Дмитрия Синьковского.

Генделевские оперы, еще недавно считавшиеся в России репертуарным раритетом, благодаря усилиям Московской филармонии, стали постоянным гостем на столичной сцене. За последние годы филармоническая публика уже услышала генделевские "Ринальдо" и "Альцину", "Оттона" и "Ксеркса", "Ациса, Галатею и Полифема" и другие - причем, все в интерпретациях лучших солистов и аутентичных ансамблей мира. На этот раз по приглашению филармонии знаменитый итальянский коллектив "Il Pomo d'Oro" представил "Ореста" - редко звучащее сочинение, созданное в 1734 году в популярном в XVIII веке жанре пастиччо. На основе фрагментов из опер и кантат, написанных Генделем в течение более двух десятилетий, родилось новое произведение по мотивам трагедии Еврипида "Ифигения в Тавриде". И хотя "Ореста" сложно поставить в один ряд с лучшими генделевскими шедеврами, в нем есть все, что способно впечатлить поклонников барочной эстетики: древнегреческий антураж, любовь, ненависть и коварство, героические арии di bravura и медитативно-элегические lamento, динамичные речитативы secco и гармоничные ансамбли.

Стоявший за пультом "Il Pomo d"Oro" Дмитрий Синьковский - один из самых известных российских дирижеров-аутентистов. С первых же тактов ощущалось его большое внимание к чистоте стиля, оркестр звучал без излишней аффектаци, с интересными динамическими нюансами. Правда, в трактовке не всегда хватало "театральности", которая могла бы придать партитуре больший нерв. Но формат исполнения был концертный, поэтому полагаться можно было только на "театр голоса", на вокальную выразительность и проработанность фразы.

Звездами вечера стали контртенор Франко Фаджоли в партии Ореста и сопрано Юлия Лежнева в роли Гермионы. Фаджоли - признанный мастер барочного стиля с отточенной выделкой колоратурных пассажей, с несколько "надрывным" по качеству тембром, но с красивой грудной краской в нижнем регистре. Один из хитов оперы - бравурная ария первого акта - была им блестяще записана для Deutsche Grammophon, но на московском исполнении лучше удались номера кантиленно-меланхолического склада. То же самое можно сказать о Юлии Лежневой, чей лучезарный тембр наполнял зал мягким и округлым звуком, передавая хрупкость, женственность и одновременно решимость верной жены Ореста.

Два мужских голоса - польский тенор Кристиан Адам в партии Пилада и итальянский бас-баритон Бьяджо Пиццути в роли злодея Фоанта - звучали профессионально, хотя не слишком индивидуально с точки зрения интерпретации. Диляра Идрисова, исполнявшая Ифигению, продемонстрировала чистоту тона и элегантность вокальной линии. А Франческе Ашоти в партии Филоктета явно не хватило во фразировке необходимых черт мужественности. И тем не менее, оперы Генделя - этот музыкальные события для Москвы, которые всегда ждут с огромным интересом.

Кстати

В июле Московская филармония представит еще три генделевских оперы: в Зале Чайковского прозвучат "Роделинда, королева лангобардов", "Тамерлан" и "Юлий Цезарь в Египте".