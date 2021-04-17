В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

По мнению специалистов Роспотребнадзора эпидемиологическая ситуация в России остается недостаточно стабильной. Об этом свидетельствует количество выявляемых случаев заражения COVID-19.

Как сообщила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в течение месяца число ежедневно регистрируемых случаев заболевания остается примерно на одном уровне.

"Ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса", - говорит Наталья Пшеничная.

Она также отмечает, что обстановка может нормализоваться к лету в том случае, если россияне будут соблюдать профилактические меры и делать прививки. По ее словам, ситуация, которая сложится летом, зависит "от нашего отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих весной".