В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Новости

Рогозин сообщил о хорошем самочувствии вернувшегося экипажа МКС 08:19
Немков защитил титул чемпиона Bellator 07:14
Как съесть стакан сахара: Врач предупредил о вреде известной крупы 07:06
Врач рассказала, как распознать "развод" на платные анализы 07:05
Пшеничная: Ситуация с COVID-19 в мае будет зависеть от соблюдения правил 06:57
Терапевт рассказала, когда вода из-под крана становится опасной 06:34
В Ростуризме озвучили вариант решения проблемы с возвращением россиян из Турции 06:30
Двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции в Пекине 06:21
В Госдуме оценили ситуацию с коллективным иммунитетом к COVID-19 05:57
В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море 05:50
Крупнейший регион Канады закроет границы с соседями из-за COVID-19 05:23
Синоптики предупредили жителей ЦФО о продолжительных дождях 05:06
"Союз МС-17" с россиянами на борту успешно отстыковался от МКС 04:38
МВД: В паспорте нельзя использовать отредактированные фотографии 04:27
Помпео уличили в злоупотреблениях на посту госсекретаря США 04:06
В Колумбии впервые обнаружен "британский" штамм COVID-19 03:42
Стали известны детали субботней церемонии прощания с принцем Филиппом 03:36
Пандемия COVID-19 ускорила продовольственный кризис в Латинской Америке 02:58
Власти Бразилии призвали женщин повременить с беременностью из-за COVID-19 02:51
Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в США 02:28
Восемь человек во Франции умерли после прививки вакциной от AstraZeneca 02:21
Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль и закрыл люки 02:08
Вильфанд: В Москве летняя погода сменится похолоданием 01:43
Экипаж МКС-64 вернется на Землю 17 апреля 01:18
Пушков усмотрел в заявлении Пентагона новый виток эскалации отношений с РФ 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
17.04.2021 07:20
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Текст: Михаил Русин
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

По мнению специалистов Роспотребнадзора эпидемиологическая ситуация в России остается недостаточно стабильной. Об этом свидетельствует количество выявляемых случаев заражения COVID-19.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Как сообщила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в течение месяца число ежедневно регистрируемых случаев заболевания остается примерно на одном уровне.

"Ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса", - говорит Наталья Пшеничная.

Она также отмечает, что обстановка может нормализоваться к лету в том случае, если россияне будут соблюдать профилактические меры и делать прививки. По ее словам, ситуация, которая сложится летом, зависит "от нашего отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих весной".

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море
В Ростуризме озвучили вариант решения проблемы с возвращением россиян из Турции
Лавров: Послу США рекомендовано отправиться для консультаций в Вашингтон
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Синоптики предупредили жителей ЦФО о продолжительных дождях
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19