В РСТ ожидают возобновления авиаперелетов в Черногорию и Хорватию

Авиасообщение с Черногорией и Хорватией должно возобновиться в ближайшее время, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит, пояснил он. "Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелетам из России", - передает его слова ТАСС.

Потенциальный турпоток в в эти страны несопоставим с числом туристов, которые ежегодно ездят в Турцию. При этом летом ожидается открытие ряда средиземноморских стран для российских туристов, отметил он. По данным Российского союза туриндустрии, только 10-15% туристов, собиравшихся за границу, переориентируются на отдых в России.

Между тем цены на аренду жилья на российских курортах, по данным сервиса "Суточно.ру", после запрета полетов в Турцию выросли - на 6% в Крыму, на 10% в Краснодарском крае и на 16% в Сочи. После первых новостей о приостановке авиасообщения спрос на аренду жилья на юге России вырос на 25%. При этом более половины бронирований россияне делают уже на летние месяцы.