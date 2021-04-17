В Санкт-Петербурге за шпионаж задержан украинский дипломат

Согласно сообщению ЦОС, 16 апреля консул Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан "в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера". Поясняется, что данные, которые пытался заполучить украинский гражданин, содержались в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Задержан дипломат был непосредственно в момент получения секретных данных.
Подобная деятельность "не совместима со статусом дипломатического работника", заявили в российской спецслужбе. "Подобные действия имеют явный враждебный характер по отношению к России", - говорится также в сообщении ФСБ.
К задержанному дипломату, пояснили в спецслужбе, будут применены "меры в соответствии с нормами международного права".