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В Сеть слили трейлер второго сезона сериала "Любовь. Смерть. Роботы"

Новости
    17.04.2021, 16:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube появился насыщенный видеоролик, заявленный как трейлер долгожданного второго сезона брутальной антологии Дэвида Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" (Love, Death + Robots).

Фото: kinopoisk.ru
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Спешите посмотреть, а то удалят - ролик размещен не на официальных каналах сервиса Netflix, к которому сериал приписан.

Пользователи ликуют, и есть отчего - "нарезка" выглядит отлично и многообещающе.

Первый сезон вышел в марте 2019-го и состоял из восемнадцати эпизодов, причем большинство рассказов-первоисточников, положенных в основу сценариев серий, были переработаны до неузнаваемости.

Финчер выступил сопродюсером предприятия.

Дата премьеры второго сезона не объявлена.

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