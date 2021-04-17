В Сеть слили трейлер второго сезона сериала "Любовь. Смерть. Роботы"

На YouTube появился насыщенный видеоролик, заявленный как трейлер долгожданного второго сезона брутальной антологии Дэвида Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" (Love, Death + Robots).

Спешите посмотреть, а то удалят - ролик размещен не на официальных каналах сервиса Netflix, к которому сериал приписан.

Пользователи ликуют, и есть отчего - "нарезка" выглядит отлично и многообещающе.

Первый сезон вышел в марте 2019-го и состоял из восемнадцати эпизодов, причем большинство рассказов-первоисточников, положенных в основу сценариев серий, были переработаны до неузнаваемости.

Финчер выступил сопродюсером предприятия.

Дата премьеры второго сезона не объявлена.