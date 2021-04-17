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17.04.2021 20:37
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах привились от коронавируса более 621 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", увеличилось в армии и на флоте до 621 тысячи 136 человек. Причем многие из них прошли полный курс вакцинации.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Об этом в субботу вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 30 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 714 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 113 тысяч 563 военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 384 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 241 пациент лечится в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 140 человек изолированы на дому.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 22 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 91 сотрудника.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 826 человек, 229 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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