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17.04.2021 22:17
Рубрика: Спорт

Видео: Овечкин достиг отметки в 730 заброшенных шайб в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters
Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, оформив дубль в победном матче против "Филадельфии" - 6:3. Теперь он всего на один точный бросок отстает от легендарного Марселя Дионна.

"Вашингтон" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с "летчиками" из Филадельфии. На четвертой минуте встречи "столичные" открыли счет, реализовав численное преимущество. Евгений Кузнецов и Джон Карлсон вывели на бросок Александра Овечкина, который забросил 729-ю шайбу в карьере, сократив до двух шайб отставание от занимающего пятое место в истории лиги по голам форварда Марселя Дионна. Помимо этого Александр Великий огорчил уже 147-го голкипера в истории НХЛ. Ранее Алекс Лайон от Овечкина еще не пропускал.

А за секунду до конца перерыва "Филадельфия" сумела отыграться. Российский защитник Иван Проворов решился на бросок, который стал неприятным сюрпризом для Ильи Самсонова.

Едва начался второй период как "Вашингтон" снова вышел вперед. Российский защитник Дмитрий Орлов с передачи Овечкина вывел свою команду вперед. Но "летчики" не сдавались и вскоре Джеймс ван Римсдайк восстановил равенство. Но спустя почти 50 секунд Овечкин в большинстве оформил дубль, забросил 730-ю шайбу в карьере. До Дионна остался всего один гол.

Увеличил разницу в счете Евгений Кузнецов, для которого гол стал лишь восьмым в сезоне.

В третьем периоде "Вашингтон" забросил еще две шайбы, пропустив одну. Итог - 6:3, а Овечкин уже в следующем матче может подняться на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин РГ-Видео

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