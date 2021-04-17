Видео: Овечкин достиг отметки в 730 заброшенных шайб в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, оформив дубль в победном матче против "Филадельфии" - 6:3. Теперь он всего на один точный бросок отстает от легендарного Марселя Дионна.
"Вашингтон" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с "летчиками" из Филадельфии. На четвертой минуте встречи "столичные" открыли счет, реализовав численное преимущество. Евгений Кузнецов и Джон Карлсон вывели на бросок Александра Овечкина, который забросил 729-ю шайбу в карьере, сократив до двух шайб отставание от занимающего пятое место в истории лиги по голам форварда Марселя Дионна. Помимо этого Александр Великий огорчил уже 147-го голкипера в истории НХЛ. Ранее Алекс Лайон от Овечкина еще не пропускал.
It never gets old seeing Alex Ovechkin (@ovi8) score from the office... pic.twitter.com/KxvZ7LFZxg— NHL (@NHL) April 17, 2021
А за секунду до конца перерыва "Филадельфия" сумела отыграться. Российский защитник Иван Проворов решился на бросок, который стал неприятным сюрпризом для Ильи Самсонова.
Provy power from the point. 🚀#AnytimeAnywhere | #WSHvsPHI pic.twitter.com/xu7C6Y3FST— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) April 17, 2021
Едва начался второй период как "Вашингтон" снова вышел вперед. Российский защитник Дмитрий Орлов с передачи Овечкина вывел свою команду вперед. Но "летчики" не сдавались и вскоре Джеймс ван Римсдайк восстановил равенство. Но спустя почти 50 секунд Овечкин в большинстве оформил дубль, забросил 730-ю шайбу в карьере. До Дионна остался всего один гол.
PPG from the office for his second of the game.— NHL (@NHL) April 17, 2021
How Alex Ovechkin (@ovi8) is that? pic.twitter.com/TwNtTQuqGX
Увеличил разницу в счете Евгений Кузнецов, для которого гол стал лишь восьмым в сезоне.
В третьем периоде "Вашингтон" забросил еще две шайбы, пропустив одну. Итог - 6:3, а Овечкин уже в следующем матче может подняться на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.