За сутки в России подтвержден 9321 случай COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 9321 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2822
- 2 Санкт-Петербург 701
- 3 Московская область 586
- 4 Ростовская область 241
- 5 Нижегородская область 222
- 6 Самарская область 196
- 7 Воронежская область 176
- 8 Иркутская область 159
- 9 Саратовская область 140
- 10 Свердловская область 119
- 11 Красноярский край 118
- 12 Челябинская область 115
- 13 Волгоградская область 109
- 14 Пермский край 105
- 15 Краснодарский край 105
- 16 Ставропольский край 102
- 17 Республика Башкортостан 100
- 18 Республика Крым 99
- 19 Пензенская область 97
- 20 Ленинградская область 93
- 21 Брянская область 86
- 22 Белгородская область 86
- 23 Ульяновская область 84
- 24 Ярославская область 84
- 25 Тверская область 84
- 26 Оренбургская область 83
- 27 Алтайский край 81
- 28 Курская область 79
- 29 Архангельская область 77
- 30 Кировская область 76
- 31 Новосибирская область 76
- 32 Псковская область 73
- 33 Астраханская область 72
- 34 Липецкая область 72
- 35 Вологодская область 72
- 36 Тамбовская область 71
- 37 Тульская область 71
- 38 Республика Карелия 69
- 39 Омская область 69
- 40 Удмуртская Республика 68
- 41 Владимирская область 65
- 42 Кемеровская область 65
- 43 Республика Саха (Якутия) 62
- 44 Республика Коми 59
- 45 Ивановская область 59
- 46 Калужская область 58
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 56
- 48 Орловская область 54
- 49 Тюменская область 54
- 50 Смоленская область 50
- 51 Рязанская область 48
- 52 Республика Чувашия 47
- 53 Новгородская область 46
- 54 Калининградская область 46
- 55 Забайкальский край 40
- 56 Республика Дагестан 40
- 57 Приморский край 39
- 58 Мурманская область 38
- 59 Республика Бурятия 37
- 60 Курганская область 36
- 61 Республика Татарстан 35
- 62 Республика Мордовия 34
- 63 Костромская область 33
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 31
- 65 Хабаровский край 31
- 66 Томская область 24
- 67 Севастополь 21
- 68 Сахалинская область 19
- 69 Республика Хакасия 19
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 71 Республика Марий Эл 17
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 73 Республика Адыгея 13
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 13
- 75 Амурская область 12
- 76 Чеченская Республика 11
- 77 Республика Калмыкия 10
- 78 Камчатский край 10
- 79 Республика Ингушетия 9
- 80 Магаданская область 3
- 81 Республика Алтай 3
- 82 Республика Тыва 3
- 83 Чукотский автономный округ 1
- 84 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 693 469 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 398 смертей
- Москва 58
- Санкт-Петербург 32
- Воронежская область 20
- Ростовская область 16
- Московская область 15
- Самарская область 15
- Красноярский край 13
- Нижегородская область 12
- Свердловская область 12
- Краснодарский край 11
- Алтайский край 10
- Тверская область 9
- Тульская область 9
- Владимирская область 8
- Архангельская область 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Пермский край 7
- Ульяновская область 7
- Калининградская область 6
- Курская область 5
- Ленинградская область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Чувашия 5
- Саратовская область 5
- Липецкая область 4
- Смоленская область 4
- Республика Коми 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Новосибирская область 4
- Белгородская область 3
- Орловская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Курганская область 3
- Брянская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Мурманская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Ивановская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 105 193 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 832 человека
- Москва 1638
- Санкт-Петербург 746
- Московская область 541
- Нижегородская область 243
- Самарская область 227
- Воронежская область 221
- Ростовская область 203
- Иркутская область 173
- Республика Башкортостан 165
- Ставропольский край 139
- Псковская область 132
- Курская область 131
- Свердловская область 131
- Кировская область 126
- Саратовская область 126
- Ульяновская область 124
- Челябинская область 119
- Архангельская область 113
- Волгоградская область 106
- Омская область 103
- Красноярский край 101
- Пермский край 100
- Республика Крым 96
- Алтайский край 96
- Липецкая область 93
- Новгородская область 93
- Владимирская область 91
- Орловская область 91
- Белгородская область 90
- Тверская область 90
- Республика Карелия 89
- Ленинградская область 89
- Пензенская область 88
- Брянская область 82
- Калужская область 82
- Калининградская область 82
- Рязанская область 79
- Тюменская область 78
- Ярославская область 77
- Удмуртская Республика 75
- Вологодская область 74
- Краснодарский край 70
- Курганская область 66
- Ханты-Мансийский автономный округ 66
- Тульская область 63
- Республика Бурятия 60
- Тамбовская область 59
- Республика Коми 55
- Астраханская область 55
- Приморский край 54
- Республика Татарстан 53
- Кемеровская область 53
- Смоленская область 51
- Оренбургская область 51
- Новосибирская область 48
- Забайкальский край 45
- Республика Марий Эл 43
- Республика Чувашия 43
- Республика Дагестан 41
- Хабаровский край 41
- Кабардино-Балкарская Республика 40
- Республика Северная Осетия - Алания 40
- Костромская область 39
- Республика Мордовия 37
- Республика Тыва 31
- Севастополь 30
- Амурская область 29
- Мурманская область 28
- Республика Калмыкия 26
- Томская область 25
- Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- Республика Ингушетия 22
- Камчатский край 19
- Республика Алтай 15
- Республика Саха (Якутия) 14
- Сахалинская область 14
- Чеченская Республика 12
- Республика Адыгея 9
- Магаданская область 9
- Ивановская область 3
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Хакасия 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 319 389.