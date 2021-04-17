За сутки в России подтвержден 9321 случай COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 9321 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2822

2 Санкт-Петербург 701

3 Московская область 586

4 Ростовская область 241

5 Нижегородская область 222

6 Самарская область 196

7 Воронежская область 176

8 Иркутская область 159

9 Саратовская область 140

10 Свердловская область 119

11 Красноярский край 118

12 Челябинская область 115

13 Волгоградская область 109

14 Пермский край 105

15 Краснодарский край 105

16 Ставропольский край 102

17 Республика Башкортостан 100

18 Республика Крым 99

19 Пензенская область 97

20 Ленинградская область 93

21 Брянская область 86

22 Белгородская область 86

23 Ульяновская область 84

24 Ярославская область 84

25 Тверская область 84

26 Оренбургская область 83

27 Алтайский край 81

28 Курская область 79

29 Архангельская область 77

30 Кировская область 76

31 Новосибирская область 76

32 Псковская область 73

33 Астраханская область 72

34 Липецкая область 72

35 Вологодская область 72

36 Тамбовская область 71

37 Тульская область 71

38 Республика Карелия 69

39 Омская область 69

40 Удмуртская Республика 68

41 Владимирская область 65

42 Кемеровская область 65

43 Республика Саха (Якутия) 62

44 Республика Коми 59

45 Ивановская область 59

46 Калужская область 58

47 Ханты-Мансийский автономный округ 56

48 Орловская область 54

49 Тюменская область 54

50 Смоленская область 50

51 Рязанская область 48

52 Республика Чувашия 47

53 Новгородская область 46

54 Калининградская область 46

55 Забайкальский край 40

56 Республика Дагестан 40

57 Приморский край 39

58 Мурманская область 38

59 Республика Бурятия 37

60 Курганская область 36

61 Республика Татарстан 35

62 Республика Мордовия 34

63 Костромская область 33

64 Кабардино-Балкарская Республика 31

65 Хабаровский край 31

66 Томская область 24

67 Севастополь 21

68 Сахалинская область 19

69 Республика Хакасия 19

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

71 Республика Марий Эл 17

72 Карачаево-Черкесская Республика 14

73 Республика Адыгея 13

74 Республика Северная Осетия-Алания 13

75 Амурская область 12

76 Чеченская Республика 11

77 Республика Калмыкия 10

78 Камчатский край 10

79 Республика Ингушетия 9

80 Магаданская область 3

81 Республика Алтай 3

82 Республика Тыва 3

83 Чукотский автономный округ 1

84 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 693 469 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область 0,04% За последние сутки подтверждено 398 смертей Москва 58

Санкт-Петербург 32

Воронежская область 20

Ростовская область 16

Московская область 15

Самарская область 15

Красноярский край 13

Нижегородская область 12

Свердловская область 12

Краснодарский край 11

Алтайский край 10

Тверская область 9

Тульская область 9

Владимирская область 8

Архангельская область 8

Челябинская область 8

Иркутская область 8

Пермский край 7

Ульяновская область 7

Калининградская область 6

Курская область 5

Ленинградская область 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Республика Чувашия 5

Саратовская область 5

Липецкая область 4

Смоленская область 4

Республика Коми 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Новосибирская область 4

Белгородская область 3

Орловская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Республика Башкортостан 3

Оренбургская область 3

Пензенская область 3

Курганская область 3

Брянская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Мурманская область 2

Псковская область 2

Астраханская область 2

Республика Марий Эл 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Ивановская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 105 193 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 832 человека Москва 1638

Санкт-Петербург 746

Московская область 541

Нижегородская область 243

Самарская область 227

Воронежская область 221

Ростовская область 203

Иркутская область 173

Республика Башкортостан 165

Ставропольский край 139

Псковская область 132

Курская область 131

Свердловская область 131

Кировская область 126

Саратовская область 126

Ульяновская область 124

Челябинская область 119

Архангельская область 113

Волгоградская область 106

Омская область 103

Красноярский край 101

Пермский край 100

Республика Крым 96

Алтайский край 96

Липецкая область 93

Новгородская область 93

Владимирская область 91

Орловская область 91

Белгородская область 90

Тверская область 90

Республика Карелия 89

Ленинградская область 89

Пензенская область 88

Брянская область 82

Калужская область 82

Калининградская область 82

Рязанская область 79

Тюменская область 78

Ярославская область 77

Удмуртская Республика 75

Вологодская область 74

Краснодарский край 70

Курганская область 66

Ханты-Мансийский автономный округ 66

Тульская область 63

Республика Бурятия 60

Тамбовская область 59

Республика Коми 55

Астраханская область 55

Приморский край 54

Республика Татарстан 53

Кемеровская область 53

Смоленская область 51

Оренбургская область 51

Новосибирская область 48

Забайкальский край 45

Республика Марий Эл 43

Республика Чувашия 43

Республика Дагестан 41

Хабаровский край 41

Кабардино-Балкарская Республика 40

Республика Северная Осетия - Алания 40

Костромская область 39

Республика Мордовия 37

Республика Тыва 31

Севастополь 30

Амурская область 29

Мурманская область 28

Республика Калмыкия 26

Томская область 25

Ямало-Ненецкий автономный округ 24

Республика Ингушетия 22

Камчатский край 19

Республика Алтай 15

Республика Саха (Якутия) 14

Сахалинская область 14

Чеченская Республика 12

Республика Адыгея 9

Магаданская область 9

Ивановская область 3

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Хакасия 2

Ненецкий автономный округ 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 319 389.