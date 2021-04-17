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17.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 9321 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9321 случай COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2822
  • 2 Санкт-Петербург 701
  • 3 Московская область 586
  • 4 Ростовская область 241
  • 5 Нижегородская область 222
  • 6 Самарская область 196
  • 7 Воронежская область 176
  • 8 Иркутская область 159
  • 9 Саратовская область 140
  • 10 Свердловская область 119
  • 11 Красноярский край 118
  • 12 Челябинская область 115
  • 13 Волгоградская область 109
  • 14 Пермский край 105
  • 15 Краснодарский край 105
  • 16 Ставропольский край 102
  • 17 Республика Башкортостан 100
  • 18 Республика Крым 99
  • 19 Пензенская область 97
  • 20 Ленинградская область 93
  • 21 Брянская область 86
  • 22 Белгородская область 86
  • 23 Ульяновская область 84
  • 24 Ярославская область 84
  • 25 Тверская область 84
  • 26 Оренбургская область 83
  • 27 Алтайский край 81
  • 28 Курская область 79
  • 29 Архангельская область 77
  • 30 Кировская область 76
  • 31 Новосибирская область 76
  • 32 Псковская область 73
  • 33 Астраханская область 72
  • 34 Липецкая область 72
  • 35 Вологодская область 72
  • 36 Тамбовская область 71
  • 37 Тульская область 71
  • 38 Республика Карелия 69
  • 39 Омская область 69
  • 40 Удмуртская Республика 68
  • 41 Владимирская область 65
  • 42 Кемеровская область 65
  • 43 Республика Саха (Якутия) 62
  • 44 Республика Коми 59
  • 45 Ивановская область 59
  • 46 Калужская область 58
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 56
  • 48 Орловская область 54
  • 49 Тюменская область 54
  • 50 Смоленская область 50
  • 51 Рязанская область 48
  • 52 Республика Чувашия 47
  • 53 Новгородская область 46
  • 54 Калининградская область 46
  • 55 Забайкальский край 40
  • 56 Республика Дагестан 40
  • 57 Приморский край 39
  • 58 Мурманская область 38
  • 59 Республика Бурятия 37
  • 60 Курганская область 36
  • 61 Республика Татарстан 35
  • 62 Республика Мордовия 34
  • 63 Костромская область 33
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 31
  • 65 Хабаровский край 31
  • 66 Томская область 24
  • 67 Севастополь 21
  • 68 Сахалинская область 19
  • 69 Республика Хакасия 19
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 71 Республика Марий Эл 17
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 73 Республика Адыгея 13
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 13
  • 75 Амурская область 12
  • 76 Чеченская Республика 11
  • 77 Республика Калмыкия 10
  • 78 Камчатский край 10
  • 79 Республика Ингушетия 9
  • 80 Магаданская область 3
  • 81 Республика Алтай 3
  • 82 Республика Тыва 3
  • 83 Чукотский автономный округ 1
  • 84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 693 469 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 398 смертей
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 32
  • Воронежская область 20
  • Ростовская область 16
  • Московская область 15
  • Самарская область 15
  • Красноярский край 13
  • Нижегородская область 12
  • Свердловская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Алтайский край 10
  • Тверская область 9
  • Тульская область 9
  • Владимирская область 8
  • Архангельская область 8
  • Челябинская область 8
  • Иркутская область 8
  • Пермский край 7
  • Ульяновская область 7
  • Калининградская область 6
  • Курская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Чувашия 5
  • Саратовская область 5
  • Липецкая область 4
  • Смоленская область 4
  • Республика Коми 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Новосибирская область 4
  • Белгородская область 3
  • Орловская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 3
  • Курганская область 3
  • Брянская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Мурманская область 2
  • Псковская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Ивановская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 105 193 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 832 человека
  • Москва 1638
  • Санкт-Петербург 746
  • Московская область 541
  • Нижегородская область 243
  • Самарская область 227
  • Воронежская область 221
  • Ростовская область 203
  • Иркутская область 173
  • Республика Башкортостан 165
  • Ставропольский край 139
  • Псковская область 132
  • Курская область 131
  • Свердловская область 131
  • Кировская область 126
  • Саратовская область 126
  • Ульяновская область 124
  • Челябинская область 119
  • Архангельская область 113
  • Волгоградская область 106
  • Омская область 103
  • Красноярский край 101
  • Пермский край 100
  • Республика Крым 96
  • Алтайский край 96
  • Липецкая область 93
  • Новгородская область 93
  • Владимирская область 91
  • Орловская область 91
  • Белгородская область 90
  • Тверская область 90
  • Республика Карелия 89
  • Ленинградская область 89
  • Пензенская область 88
  • Брянская область 82
  • Калужская область 82
  • Калининградская область 82
  • Рязанская область 79
  • Тюменская область 78
  • Ярославская область 77
  • Удмуртская Республика 75
  • Вологодская область 74
  • Краснодарский край 70
  • Курганская область 66
  • Ханты-Мансийский автономный округ 66
  • Тульская область 63
  • Республика Бурятия 60
  • Тамбовская область 59
  • Республика Коми 55
  • Астраханская область 55
  • Приморский край 54
  • Республика Татарстан 53
  • Кемеровская область 53
  • Смоленская область 51
  • Оренбургская область 51
  • Новосибирская область 48
  • Забайкальский край 45
  • Республика Марий Эл 43
  • Республика Чувашия 43
  • Республика Дагестан 41
  • Хабаровский край 41
  • Кабардино-Балкарская Республика 40
  • Республика Северная Осетия - Алания 40
  • Костромская область 39
  • Республика Мордовия 37
  • Республика Тыва 31
  • Севастополь 30
  • Амурская область 29
  • Мурманская область 28
  • Республика Калмыкия 26
  • Томская область 25
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • Республика Ингушетия 22
  • Камчатский край 19
  • Республика Алтай 15
  • Республика Саха (Якутия) 14
  • Сахалинская область 14
  • Чеченская Республика 12
  • Республика Адыгея 9
  • Магаданская область 9
  • Ивановская область 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Хакасия 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 319 389.

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