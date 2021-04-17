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17.04.2021 20:02
Рубрика: Власть

Захарова назвала киевский режим "импортной антиукраинской голограммой"

Текст: Александр Саможнев

Киевские власти не думают ни о национальных интересах, ни о заботах собственных граждан, обсуждая вопрос о вступлении Украины в НАТО, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

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Так дипломат прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о том, что безопасность Украины может гарантировать только вступление в НАТО, а также новость о решении Канады приостановить тренировочную миссию на Украине из-за коронавируса.

По словам Захаровой, в этом весь киевский режим. "Ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных гражданах - одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", - подчеркнула она.

Ранее Зеленский заявил, что членство в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Песков также напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

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