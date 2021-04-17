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17.04.2021 23:13
Рубрика: В мире

Жители Германии приезжают в Россию за вакцинами

Текст: Александр Саможнев
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Пакетный тур, включающий вакцинацию в Москве "Спутником V" в частной клинике, трехдневное проживание в гостинице и экскурсию по городу, обошелся 50 жителям Франкфурта-на-Майне в 1000 евро. Они прибыли за первым компонентом препарата.

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"Очень много немцев хотят приехать в Москву за прививкой и совместить с отдыхом и культурной программой", - цитирует Euronews организатора тура Ханса Бланка.

По словам одного из участников поездки Уве Кейма, в Германии, чтобы получить прививку, нужно ждать от пяти до девяти месяцев. Поэтому он принял решение искать другие варианты. Вначале хотел поехать в Сербию. Однако затем выбрал России, и это сработало.

По данным издания, в Германии около 18 процентов населения получили первую дозу вакцины. Возможность иммунизации предоставляется лишь людям старше 70 лет. В этой связи все чаще появляется интерес к вакцинации в России. В основном это делают русские немцы.

Власти ряда стран ЕС призывают Европейское агентство лекарственных средств как можно скорее зарегистрировать вакцину "Спутник V". Австрия подтвердила, что переговоры о приобретении российского препарата находятся "на финальной стадии". Австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг призвал Брюссель отказаться от политических предпочтений во благо сохранения здоровья населения.

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