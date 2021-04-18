Адвокат опроверг информацию об отмене объяснительных начальству

Такая форма взаимодействия работника с работодателем, как письменная объяснительная, известна давно. Однако в последнее время распространилась информация о том, что объяснительные записки начальству в России отменены. Так ли это?

- Статья 193 Трудового кодекса РФ (часть 1) гласит, что до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать у работника письменное объяснение. Следовательно, объяснительная начальству все же существует. Ее никто не отменял,- пояснил "Российской газете" адвокат Денис Спицын. - Если ее не предоставить начальнику в течение 2 рабочих дней, то будет составлен соответствующий акт, после чего начальник применит дисциплинарное взыскание.

Письменная объяснительная за нарушение трудовой дисциплины пишется работником на имя руководителя организации либо иных должностных лиц, уточняет юрист. В объяснительной работник перечисляет причины, которые заставили его нарушить трудовую дисциплину. Твердой формы письменной объяснительной о нарушении трудовой дисциплины не существует. Но его структура обычно напоминает заявление.

Письменная объяснительная включает сведения о получателе - руководителе организации или его заместителе, ином ответственном лице (ФИО, должность); сведения об отправителе объяснительной (ФИО, должность); дату дисциплинарного нарушения; факты и причины совершения дисциплинарного нарушения, пояснения и аргументы, которые могли бы подтвердить отсутствие вины или смягчить вину нарушителя. Документ должен иметь подпись с расшифровкой.

"К составлению объяснительной надо подходить ответственно: это - серьезный документ, который затем может быть приобщен к исковому заявлению в суд в том случае, если работодатель и работник не договорятся друг с другом", - добавил Денис Спицын.