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18.04.2021 06:00
Рубрика: Власть

Адвокат опроверг информацию об отмене объяснительных начальству

Текст: Ольга Игнатова
Такая форма взаимодействия работника с работодателем, как письменная объяснительная, известна давно. Однако в последнее время распространилась информация о том, что объяснительные записки начальству в России отменены. Так ли это?
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- Статья 193 Трудового кодекса РФ (часть 1) гласит, что до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать у работника письменное объяснение. Следовательно, объяснительная начальству все же существует. Ее никто не отменял,- пояснил "Российской газете" адвокат Денис Спицын. - Если ее не предоставить начальнику в течение 2 рабочих дней, то будет составлен соответствующий акт, после чего начальник применит дисциплинарное взыскание.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Письменная объяснительная за нарушение трудовой дисциплины пишется работником на имя руководителя организации либо иных должностных лиц, уточняет юрист. В объяснительной работник перечисляет причины, которые заставили его нарушить трудовую дисциплину. Твердой формы письменной объяснительной о нарушении трудовой дисциплины не существует. Но его структура обычно напоминает заявление.

Письменная объяснительная включает сведения о получателе - руководителе организации или его заместителе, ином ответственном лице (ФИО, должность); сведения об отправителе объяснительной (ФИО, должность); дату дисциплинарного нарушения; факты и причины совершения дисциплинарного нарушения, пояснения и аргументы, которые могли бы подтвердить отсутствие вины или смягчить вину нарушителя. Документ должен иметь подпись с расшифровкой.

"К составлению объяснительной надо подходить ответственно: это - серьезный документ, который затем может быть приобщен к исковому заявлению в суд в том случае, если работодатель и работник не договорятся друг с другом", - добавил Денис Спицын.

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