Американские ученые назвали три стадии старения человека

Группа ученых из Стэнфордского университета в США разработала новый метод для определения степени старения человека. Они выдвинули гипотезу о трех возрастных точках, когда происходит изменение в человеческом организме.

Основанием для научного исследования стали изменения, происходящие в протеоме плазмы пациента в разные годы жизни человека.

Специалисты, как сообщает Focus, проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет.

"Волны изменений в протеоме на четвертом, седьмом и восьмом десятилетиях жизни отражали различные биологические пути и выявили дифференциальные ассоциации с геномом и протеомом возрастных заболеваний и фенотипических признаков", - говорится в научной работе.

В результате у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет оказались выявлены значительные изменения на белковом уровне. Ученые связали данные "волны" с происходящими при старении переменами в организме в целом.

Однако, как именно белки или состав крови влияют на процесс старения, неясно. При этом ранние исследования ученых из Стэнфордского университета показали, что переливание крови молодых животных положительно влияет на здоровье и процесс старения пожилых особей.