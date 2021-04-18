Новости

Тедеско извинился за разгромное поражение от "Уфы" 21:46
Федун прокомментировал разгром от "Уфы" в день рождения "Спартака" 21:34
Анна Кузнецова вылетела в Сирию за российскими детьми 21:29
В Минобороны РФ сообщили о 383 военнослужащих с COVID-19 20:55
Американские ученые назвали три стадии старения человека 20:47
США пообещали подходить к вызовам с позиции силы 20:42
В Госдепе США отвергли причастность к сговору убийства Лукашенко 20:36
В УЕФА назвали Суперлигу циничным проектом 20:35
Боттас показал Расселу неприличный жест после аварии в "Формуле-1" 20:17
Посла Чехии вызвали в МИД РФ 19:49
В Telegram появятся магазины с продажей товаров в каналах и чатах 19:07
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин добрался до финиша 18:44
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали 109 человек 18:36
"Чернобыль" возглавил российский кинопрокат 18:24
"Аталанта" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии 18:05
Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию 17:55
Гонка "Формулы-1" в Имоле прервана из-за аварии 17:46
Николич может покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством 17:19
Совбез Беларуси заявил о постоянных военных учениях стран ЕС у границ республики 17:05
Молдавские социалисты потребовали отставки президента Санду 16:42
Лидера юниорской сборной РФ по хоккею пустят в США на время ЧМ 16:38
Военные США останутся в Афганистане только в охране посольства 16:33
"Арсенал" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ 16:14
В Кремле анализируют приглашение Путину на участие в саммите по климату 16:13
Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 21:29
Рубрика: В мире

Анна Кузнецова вылетела в Сирию за российскими детьми

Текст: Татьяна Владыкина
Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка РФ Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка РФ
Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка РФ

В Эль-Камышлы (Сирия) детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с руководством лагерей, неподконтрольных официальным властям Дамаска, сообщает пресс-служба уполномоченного.

Военные РФ раздали гуманитарную помощь в сирийской провинции Хасеке

Этот вылет в Сирию стал первым в этом году, рассказала Анна Кузнецова. Вылет много раз переносили.

- Для нас было важным - забрать детей оттуда как можно скорее - они там находятся в ужасных, нечеловеческих условиях и промедление может слишком дорого стоить, - рассказала детский правозащитник. - Поэтому, как появилась возможность, мы сразу же выехали за ними.

По словам Кузнецовой, сегодня удалось договориться о передаче 34 российских детей, которые находятся на территории лагеря Аль-Холь.

- Кроме того, мы договорились о целенаправленной работе в лагере Рож, - говорит детский омбудсмен. - Нашими специалистами там обнаружены 12 российских детей.

Анализы ДНК специалисты возьмут у всех детей, предположительно граждан Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребенка надеется, что после всех необходимых процедур и оформления документов она сможет в ближайшее время забрать оставшихся маленьких россиян.

В воскресенье детскому уполномоченному были переданы 34 ребенка, которые в ближайшее время прилетят в Россию.

В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Москва высылает 20 чешских дипломатов
Россия примет решение о выходе из проекта МКС после обследования станции
Впервые в истории Беларуси возбуждено дело о захвате власти
Песков рассказал о любви Путина к Сибири
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана