Анна Кузнецова вылетела в Сирию за российскими детьми

В Эль-Камышлы (Сирия) детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с руководством лагерей, неподконтрольных официальным властям Дамаска, сообщает пресс-служба уполномоченного.

Этот вылет в Сирию стал первым в этом году, рассказала Анна Кузнецова. Вылет много раз переносили.

- Для нас было важным - забрать детей оттуда как можно скорее - они там находятся в ужасных, нечеловеческих условиях и промедление может слишком дорого стоить, - рассказала детский правозащитник. - Поэтому, как появилась возможность, мы сразу же выехали за ними.

По словам Кузнецовой, сегодня удалось договориться о передаче 34 российских детей, которые находятся на территории лагеря Аль-Холь.

- Кроме того, мы договорились о целенаправленной работе в лагере Рож, - говорит детский омбудсмен. - Нашими специалистами там обнаружены 12 российских детей.

Анализы ДНК специалисты возьмут у всех детей, предположительно граждан Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребенка надеется, что после всех необходимых процедур и оформления документов она сможет в ближайшее время забрать оставшихся маленьких россиян.

В воскресенье детскому уполномоченному были переданы 34 ребенка, которые в ближайшее время прилетят в Россию.