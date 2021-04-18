"Авангард" обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты омского "Авангарда" победили московский ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в столице, завершилась со счетом 4:1.

Уже в первом периоде омичам удалось открыть счет. На 16-й минуте отличился Егор Чинахов.

Во второй двадцатиминутке Кирилл Готовец увеличил преимущество своей команды. Интригу в матче возродил в начале третьего периода Андрей Локтионов.

ЦСКА попытался спасти игру, но гости сумели наказать их за ошибку. Рид Буше на 52-й минуте увеличил преимущество омичей до двух шайб, а точку в матче поставил поставил Илья Каблуков, поразивший пустые ворота.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 20 апреля в Москве.