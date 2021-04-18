Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев в США

Президент США Джо Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев. Но сделает это позже. Пока Соединенные Штаты готовы приютить только 15 тысяч человек, сообщает Associated Press со ссылкой на подписанный американским лидером указ.

"Проблема в том, что ситуация с беженцами наложилась на кризис с молодыми людьми на границе. Мы не могли заниматься двумя вещами одновременно",- объяснил свои действия Байден. Его уже раскритиковали коллеги по партии (демократы) и представители правозащитных организаций. Во время предвыборной кампании нынешний хозяин Белого дома обещал снять ограничения на прием иностранцев.

Напомним, что в марте на южной границе США были задержаны почти 172 тысячи нелегальных мигранта - максимум за последние 15 лет. Стало больше одиноких детей, пытающихся попасть в Соединенные Штаты. Их можно вернуть в Мексику только в сопровождении взрослых.