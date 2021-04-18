Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Ограничение онлайн-операций клиентов может привести к дополнительным расходам банков. Об этом рассказали участники рынка РИА Новости.

Банк России ранее сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Это поможет гражданам защититься от мошенников, выманивающих деньги методами социальной инженерии, указывают в ЦБ.

В банке "Открытие" сообщили, что не рассматривали внедрение такого сервиса. Если же его внедрение станет обязательным, банк понесет дополнительные расходы на IT-реализацию крупных доработок в своих системах, отметили в банке. При этом в кредитном учреждении не ожидают снижения комиссионного дохода, так как услуга отключения онлайн-операций будет актуальна для клиентов, которые и так редко пользуются онлайн-платежами и переводами.

В "Новикомбанке" поддержали инициативу ЦБ. У клиента могут быть различные причины для ограничения дистанционного доступа к счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность, заявил руководитель направления департамента розничного бизнеса банка Евгений Гладилин.

Некоторые банки уже предоставляют такую услугу. В частности, в банке "Русский Стандарт" клиент может установить ряд ограничений на операции по картам. Например, выставить лимиты в рублях на снятие наличных или на покупки в целом - на сутки или на месяц. Можно установить запрет на операции в интернете и за рубежом. Подобный функционал есть и в "Совкомбанке".