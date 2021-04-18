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18.04.2021 09:09
Рубрика: Экономика

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Текст: Марина Трубилина

Ограничение онлайн-операций клиентов может привести к дополнительным расходам банков. Об этом рассказали участники рынка РИА Новости.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Банк России ранее сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Это поможет гражданам защититься от мошенников, выманивающих деньги методами социальной инженерии, указывают в ЦБ.

В банке "Открытие" сообщили, что не рассматривали внедрение такого сервиса. Если же его внедрение станет обязательным, банк понесет дополнительные расходы на IT-реализацию крупных доработок в своих системах, отметили в банке. При этом в кредитном учреждении не ожидают снижения комиссионного дохода, так как услуга отключения онлайн-операций будет актуальна для клиентов, которые и так редко пользуются онлайн-платежами и переводами.

В "Новикомбанке" поддержали инициативу ЦБ. У клиента могут быть различные причины для ограничения дистанционного доступа к счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность, заявил руководитель направления департамента розничного бизнеса банка Евгений Гладилин.

Некоторые банки уже предоставляют такую услугу. В частности, в банке "Русский Стандарт" клиент может установить ряд ограничений на операции по картам. Например, выставить лимиты в рублях на снятие наличных или на покупки в целом - на сутки или на месяц. Можно установить запрет на операции в интернете и за рубежом. Подобный функционал есть и в "Совкомбанке".

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