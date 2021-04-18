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18.04.2021 18:22
Рубрика: Спорт

Трофей на своем Месси

"Барселона" с аргентинцем завоевала Кубок Испании
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
На выходных состоялся финальный матч Кубка Испании. "Барселона" с Лионелем Месси не оставила в нем никаких шансов "Атлетику", разгромив соперника со счетом 4:0.
"Барселона" выиграла первый трофей с 2019 года, а для Лионеля Месси этот титул стал 35-м в составе своего клуба. Фото: Reuters

Не далее как в начале января эти же команды встречались в решающем поединке Суперкубка страны. Тот матч стал настоящей драмой: "Барселона" упустила победу в компенсированное время, а в дополнительное время "Атлетик" забил третий мяч и вырвал победу (3:2). Более того, в той игре первое в карьере удаление на клубном уровне получил Месси.

Месть получилась изысканной: "Барселона" не просто победила, а забила четыре безответных мяча. Сам Месси оформил дубль, еще по мячу записали в свой актив Антуан Гризманн с Френки де Йонгом. Лионель забил 30 и больше мячей в 13 сезонах подряд. Кроме того, аргентинец - первый футболист в 119-летней истории Кубка Испании, отличившийся в семи финальных матчах.

- Приятно поднять над головой кубок. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Жаль, что не сможем отпраздновать успех с болельщиками. Начало сезона получилось тяжелым для нас, команда теряла очки на ровном месте. Но затем "Барселона" окрепла и вернулась в гонку за титулом Примеры. Уверен, мы еще поборемся за чемпионство, - заявил Месси.

Лионель Месси - первый игрок, забивавший в семи финальных встречах Кубка страны

Тем временем седьмую победу подряд в Премьер-лиге одержал "Локомотив". На сей раз "красно-зеленые" разгромили дома "Ростов" со счетом 4:1.

Команда Марко Николича продолжает удивлять. К весенней части сезона "железнодорожники" подходили в середине таблицы. А теперь, за четыре тура до конца сезона, они являются одними из претендентов на чемпионство. Как минимум на сутки "Локомотив" опередил "Спартак" и с 49 очками поднялся на вторую строчку. Отставание от лидера "Зенита" составляет шесть баллов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
СМИ: Карпин находится в шорт-листе "Спартака"

К слову, если брать все турниры, столичный клуб победил в девятой встрече кряду. Общий счет - 23:3. Но останавливаться на этом "красно-зеленые" не собираются. Впереди важнейший матч: в среду "Локомотив" поборется за выход в финал Кубка страны с ЦСКА.

- Мы выиграли сегодня, но уже через час будем думать о противостоянии с ЦСКА, - сказал Николич.

Центральный матч 26-го тура состоялся в Краснодаре, где клуб с одноименным названием принимал "Зенит". Ведя 2:0, хозяева уже в концовке упустили победу - 2:2. Во многом гости сумели добыть очки благодаря неожиданному решению Сергея Семака. В середине второй половины Семак сделал сразу четыре замены. После этих перестановок "Зенит" стал чаще атаковать и в итоге забил два мяча.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси Чемпионат России по футболу 2020/2021

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