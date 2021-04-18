"Барселона" разгромила "Атлетик" в финале Кубка Испании

"Барселона" в финальном матче Кубка Испании в Севилье переиграла "Атлетик" - 4:0. Дубль на счету Лионеля Месси.

Клуб из Бильбао проводил в апреле уже второй финальный матч Кубка страны. В первом случае, в финале прошлого сезона, "Атлетик" проиграл "Реал Сосьедаду", а теперь горел желанием оставить без трофея "Барселону".

Каталонцы с начала матча завладели преимуществом и начали плести кружева своих атак. Но футболистам из Бильбао в первой половине встречи удалось свои ворота отстоять.

Баскская команда продержалась еще почти 15 минут и во втором тайме,но затем Антуан Гризманн с близкого расстояния все же открыл счет. Вскоре Френки де Йонг развил успех, после чего за дело взялся Лионель Месси, оформивший дубль.

"Барселона" одержала крупную победу и в 31-й раз в истории выиграла этот почетный трофей.