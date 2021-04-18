Продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Отрадно, что российские игроки традиционно находятся на высоте и совершенно заслуженно попадают в число лучших по итогам игрового дня.

Овечкин был неудержим в поединке против "Филадельфии". Александр забросил две шайбы и сделал голевой пас. Фото: Reuters

Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" победил "Филадельфию Флайерз" - 6:3. Александр Великий забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Также в ударе были Евгений Кузнецов (заброшенная шайба и две передачи) и Дмитрий Орлов (на его счету один точный "выстрел").

По итогам дня Овечкин стал третьей звездой в лиге.

Еще одним лауреатом признан нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич. В победном матче против "Нью-Джерси" (6:3) наш форвард оформил хет-трик. К слову, он стал первым игроком в истории "Рейнджерс", которому удалось забросить три шайбы в свой день рождения.

Кроме Бучневича в составе "рейнджеров" блистал Артемий Панарин. Нападающий забросил шайбу и сделал три передачи партнерам. Теперь в активе форварда 301 передача за карьеру в НХЛ. По данному показателю он вышел на 20-е место в лиге среди российских игроков, повторив результат Валерия Каменского.

Нельзя не заметить и стража ворот нью-йоркцев Игоря Шестеркина, который отразил 30 бросков по своим воротам из 33.

Россиянин в двух предыдущих матчах отстоял на ноль. Как сообщает пресс-служба НХЛ, сухая серия Шестеркина составила 152 минуты 37 секунд. Это самая продолжительная сухая серия среди вратарей-новичков "Рейнджерс" с 1927 года.

Порадовала своих почитателей "Миннесота Уайлд". Команда Кирилла Капризова одолела "Сан-Хосе Шаркс" в домашнем матче - 5:2.

Капризов забросил одну из шайб, и теперь в активе российского форварда стало 36 (17+19) очков в 43 матчах. Этот показатель является повторением рекорда новичков "Миннесоты", который до этого матча безраздельно принадлежал Мариану Габорику. При этом Капризов имеет высокие шансы улучшить рекорд, до окончания регулярного сезона "Уайлд" проведет еще 13 матчей.

КХЛ называет лучших

В воскресенье в Москве пройдет первый финальный матч серии за Кубок Гагарина между ЦСКА и омским "Авангардом".

А накануне Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков по итогам финальных серий конференций плей-офф КХЛ.

Лучшим вратарем признан голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Швед оформил три шатаута в серии со СКА и повторил рекорд вратаря "Ак Барса" Андерса Нильссона (сезон-2014/15) по количеству сухих матчей за один плей-офф (шесть). По воротам вратаря армейцев соперники нанесли 171 бросок, из которых Юханссон отразил 95,91%. Его коэффициент надежности составил 1,02. Швед во второй раз признан лучшим вратарем финалов конференций (ранее в сезоне-2017/18).

Среди защитников не было равных еще одному игроку ЦСКА Мэту Робинсону. Он набрал четыре (1+3) очка в шести встречах. В среднем канадец провел на льду 25 минут и 36 секунд, на его счету четыре силовых приема и семь заблокированных бросков. Ни один из шести матчей Робинсон не завершил с отрицательным показателем полезности при общем значении "+5". Отметим, что хоккеист также был признан лучшим по итогам финала Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.

Приз лучшему нападающему впервые в карьере получил игрок "Ак Барса" Дмитрий Воронков. На его счету семь (4+3) очков в семи играх. 20-летний хоккеист в среднем провел на льду 15 минут и 53 секунды. Он совершил 20 силовых приемов и заблокировал 11 бросков.

Что касается дебютантов, то лучшим новичком также впервые в карьере признан нападающий "Авангарда" Клим Костин. За семь матчей он набрал пять (3+2) очков. Форвард провел на льду в среднем 16 минут и 15 секунд, а общий показатель его полезности составил "+4".

Состав известен

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на матчи Еврочелленджа против сборной Республики Беларусь, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля.

Вратари: Иван Бочаров ("Динамо" М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов ("Трактор").

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все - СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба - "Витязь"), Андрей Сергеев ("Динамо" М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба - "Локомотив"), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба - "Металлург" Мг).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все - СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба - "Витязь"), Вадим Шипачев ("Динамо" М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все - "Локомотив").