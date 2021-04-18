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18.04.2021 10:32
Рубрика: Спорт

Бучневич признан второй звездой дня в НХЛ, Овечкин - третьей

Текст: Артур Нанян

НХЛ подвела итоги очередного игрового дня. Сразу двое россиян - Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Александр Овечкин ("Вашингтона") попали в список трех звезд дня.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Бучневич оформил хет-трик в домашней встрече с "Нью-Джерси", в которой хозяева победили со счетом 6:3. К слову, накануне Павлу исполнилось 26 лет. Ранее в 95-летней истории "Рейнджерс" не было ни одного случая, чтобы игрок забросил три шайбы в день рождения.

"Если честно, даже не думал об этом. Мы вот с Панарой (Артемий Панарин - форвард "Рейнджерс") думали - какой следующий рекорд побить? Уже устали их все бить! Ну а получилось, что этот", - приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Третьей звездой дня стал Овечкин. Он оформил дубль и отдал результативную передачу в гостевом матче против "Филадельфии" (6:3), доведя число своих шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 730. Еще один гол позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятую строчу в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Лидером по этому показателю являются канадец Уэйн Гретцки (894 гола).

Наконец, первой звездой дня признан нападающий "Сан-Хосе" Патрик Марло. Хоть Марло и не отметился результативными действиями в матче с "Миннесотой" (5:2), но зато он повторил рекорд Горди Хоу по количеству встреч в НХЛ (1767).

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