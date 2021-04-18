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18.04.2021 18:24
Рубрика: Культура

"Чернобыль" возглавил российский кинопрокат

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 15-18 апреля 2021 года возглавил фильм-катастрофа Данилы Козловского с бюджетом 689 млн руб "Чернобыль" - 176 млн руб. Но это не те сборы, на которые рассчитывали его создатели. Картина соберет в итоге не более 400 млн руб. Это уже второй подряд провал отечественного дорогостоящего блокбастера после кинокомикса "Майор Гром".

Фото: kinopoisk.ru
Данила Козловский рассказал о фильме "Чернобыль"

Далее следует фэнтезийный боевик Саймона Маккуойда "Мортал Комбат" - 160,5 млн руб. и 771 млн руб. за 11 дней показов.

На третьей строчке - перевыпуск первой части сказки Питера Джексона "Властелин колец: братство кольца" - 51 млн руб.

Четвертое место у детективного боевика-комикса Олега Трофима с бюджетом 640 млн руб. "Майор Гром: чумной доктор" - 34 млн руб. и 267 млн руб. на третьей неделе демонстрации в наших кинотеатрах.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд анимационный фильм Алекса Стандерманна "100% волк" - 23 млн руб. и 75,5 млн руб. за 11 дней показов.

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