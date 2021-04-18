Чиновников начали активно штрафовать за поездки на служебных авто в личных целях

Чиновников начали активно штрафовать за использование служебных автомобилей в личных целях. Прокуратура в таком случае вменяет статью КоАП "Самоуправство". Как рассказал заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов, число таких дел растет, а выявлять частные поездки чиновников помогают камеры на дорогах.

Куда не имеет права чиновник ездить на своей служебной машине? Когда он не имеет права ей пользоваться?

Никита Филиппов: Проще ответить, куда и когда чиновник может ездить на служебной машине - исключительно в служебных целях и в служебное время.

По общему правилу при использовании автомобиля в служебных целях используется путевой лист, в котором отмечается время выезда из гаража и время возвращения, маршрут движения и километраж. Отсутствие данных о поездке, несовпадение с фактическим маршрутом движения в путевом листе практически на 100 процентов означает, что автомобиль используется не в служебных целях, а следовательно, в личных.

Так, в прошлом году оштрафовали главврача одной из больниц за то, что последняя неоднократно ездила в соседний город на концерты Вики Цыгановой, Лолиты и Кристины Орбакайте. Сотрудника полиции в г. Перми уволили за использование служебного автомобиля в период нахождения в ежегодном отпуске, при этом было также установлено, что он неоднократно передавал управление автомобилем своей супруге.

Вправе ли чиновник взять из гаража свою служебную машину без водителя, лично сесть за руль и поехать по личным делам? Или взять водителя и заплатить ему из своего кармана?

Никита Филиппов: Использование служащими служебного автомобиля в целях, не связанных со служебной деятельностью, прямо запрещено. Более того, в силу положений Закона о противодействии коррупции такие действия квалифицируются как злоупотребление служебным положением и считаются проявлением коррупции.

Законами о государственной гражданской службе, о муниципальной службе установлен прямой запрет на использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество.

Как выявить использование служебной машины в личных целях?

Никита Филиппов: Как уже было указано выше, отсутствие у служащего оформленного путевого листа, командировочного удостоверения (при дальних поездках) свидетельствуют об использовании автомобиля в личных целях.

Кроме того, в судебной практике в качестве доказательства факта использования служебной машины в личных целях используются такие обстоятельства, как поездки за пределами рабочего времени, поездки в то время, как должностное лицо находилось на больничном или в отпуске, часто привлекаются свидетели, используются данные системы "Поток" и аналогичных комплексов. Многие чиновники попадаются на штрафах, которые фиксируются камерами фиксации нарушений ПДД.

Не так давно был случай, когда из Московского городского суда в адрес ГУ МВД России по Москве поступило письмо, из которого следовало, что участковый неоднократно не оплачивал парковочные места на платных городских парковках, но поскольку он имел специальное звание сотрудника полиции, суд отказался привлекать его к административной ответственности. По результатам проверки сотрудник был уволен из органов по отрицательным мотивам.

После того, как чиновника оштрафуют за использование служебной машины в личных целях, обязаны ли его уволить? Или он может продолжать службу?

Никита Филиппов: Увольнение как мера дисциплинарного взыскания безусловно применяется. Но также по результатам служебной проверки могут быть вынесены иные дисциплинарные взыскания, например, замечание или выговор. Это зависит от решения комиссии по результатам проверки, которая в свою очередь учитывает такие обстоятельства, как тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, соблюдение служащим иных ограничений, исполнение им своих должностных обязанностей.

В зависимости от объема допущенных злоупотреблений и квалификации пойманного нарушителя могут привлечь и к уголовной ответственности.

В среде криминалистов даже бытует фраза о том, "что руководителя крупного государственного предприятия проще всего посадить за поездки на дачу на служебном автомобиле". В частности, правоохранительные органы вполне возбудить и уголовное дело в отношении любителя покататься в нерабочее время по ст. 160 УК РФ (присвоение), а также для руководителей организаций ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), или для государственных и муниципальных служащих - ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как часто вообще чиновники ездят на служебных авто в личных целях, можно ли провести чёткую грань, отделив частные поездки от служебных?

Никита Филиппов: В последнее время такие факты фиксируются всё чаще. Прежде всего это связано с развитием автоматических камер слежения. Например, сам факт фиксации нарушения ПДД уже может явиться основанием для проведения соответствующей проверки.

Статью о практике наказания чиновников за поездки на служебных авто в личных целях читайте в ближайшей полосе Право "Российской газеты".