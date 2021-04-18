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Disney снимет фильм про злых сестер Золушки

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    18.04.2021, 13:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Всё чудесатее и чудесатее: у злых сводных сестер Золушки появится свой игровой фильм-спинофф. Об этом пишет Deadline, и мы, если объективно, на самом-то деле вестью ничуть не обескуражены. По крайней мере, на фоне максимально прогрессивного очередного ремейка сказки, где по центру выступит чернокожий Золушок.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: сестер Золушки звали Дризелла и Анастасия Тремейн, они были дочерями, соответственно, леди Тремейн, второй жены несчастного отца героини.

Грядущее полотно, названия у которого пока нет, заявлено как музыкальная комедия, переосмысливающая классическую историю Шарля Перро с точки зрения печально известных дамочек. Авторы сулят проследить за сестрами Треймейн, "изо всех сил пытающимися сохранить наследие семьи", от раннего их детства, далее - через призму брака Золушки, "и не только".

Сценарий напишут Энни Мумоло и Кристен Уиг, только что отметившиеся комедией "Барб и Звезда едут в Виста дель Мар" - с собою в главных ролях. Но сыграют ли они в новой ленте - пока неизвестно, передает источник. По касту и срокам информации еще нет - проект находится на самой ранней стадии разработки.

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