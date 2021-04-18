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18.04.2021 06:00
Рубрика: Экономика

До лета рубль может повторить исторический рекорд падения 2014 года

Текст: Георгий Панин
Торговая неделя для рубля завершилась на позитивной ноте. На Московской бирже курс доллара опустился ниже 76 рублей (75,81 рубля), курс евро - ниже 91 рубля (90,85 рубля).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Какая судьба ждет нашу валюту на следующей неделе и до конца весны, специально для "Российской газеты" рассказал Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами. Также он дал прогноз по нефти и описал ситуацию на рынке драгоценных металлов:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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- После публикации введенных санкций США против российских компаний, физических лиц и суверенного долга стало ясно, что их влияние на финансовый рынок меньше, чем предполагаемый "замах", о котором так много говорили.

В этих условиях уровень 73-76 рублей за доллар до начала лета является вполне реальной величиной. В случае продолжения ситуации с геополитическими рисками с Украиной, курс доллара может составить 79,6 рубля. Если ситуация разрядится и геополитические риски уменьшатся, курс доллара может опустится до уровня 73,6-74 рублей.

При этом дополнительными стимулами к укреплению рубля являются предстоящий период налоговых корпоративных платежей и размещения ОФЗ, проведенные Минфином в апреле 2021 года на сумму 383,7 миллиарда рублей.

Что касается евро, то здесь мы ожидаем курс на уровне 93,2 рубля. При сохранении геополитических рисков для России в ситуации с Украиной возможен рост курса евро до 100 рублей к началу лета (показатель 2014 года). При снижении геополитической напряженности курс евро может опустится до уровня 90,5 рубля.

Нефть набирает обороты

Котировки на нефть находятся на уровне 66,98 доллара за баррель. И могут дойти до 68 долларов на фоне истощения ее запасов в нефтехранилищах США и оптимизма трейдеров по росту спроса на энергоносители. Дальнейшего роста котировок ждать не следует.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Новак заявил о возможности ограничений на экспорт нефтепродуктов

Очередное заседание совета министров стран членов ОПЕК + пройдет 28 апреля, на котором страны примут очередное решение по росту или остановке увеличения добычи нефти. По нашему мнению, будет принято решение о росте добычи. Подтолкнут к этому решению восстановление экономик США и Китая, а также положительные новостей о снижении безработицы в Штатах.

Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК+) улучшила прогноз мирового спроса на нефть на 2021 год и ожидает его роста на 5,95 миллиона баррелей в сутки. К концу августа возможна ценовая коррекция нефти марки Brent до уровня 65,5 доллара за баррель. Далее в мае возможен рост нефтяных котировок до уровня 68-70 долларов за бочку.

Золото и серебро стали привлекательней

Фьючерс на золото - июнь 2021 года 16 апреля составил 1767,3 доллара за тройскую унцию. Драгоценный металл дорожает на фоне снижения доходности государственных облигаций США.

Фьючерсы на серебро и медь растут на фоне восстановления экономики США, которая стимулирует рост цен на промышленные металлы. Фьючерс на серебро с поставкой в мае 16 апреля составлял 26,02 доллара за тройскую унцию. Фьючерс на медь 4,21 доллара за 1 фунт.

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