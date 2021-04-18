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18.04.2021 07:35
Рубрика: Экономика

Экономист Зельцер рассказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"

Российский рубль начнется укрепляться после адаптации к мнимым или реальным санкционным угрозам. Об этом заявил экономист Михаил Зельцер. По его словам, наша национальная валюта всегда реагировала на вводимые Западом ограничения.

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При этом эксперт обращает внимание на относительно неплохую общеэкономическую ситуацию. Из позитивного - цены на нефть растут (сейчас выше 66 долларов за баррель), дорожает и газ, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются. По мнению Зельцера, за один американский доллар США сейчас должны давать 70 рублей. Это его фундаментально обоснованный курс.

Эксперт в интервью агентству "Прайм" подчеркнул, что сейчас трудно делать какие-либо прогнозы, поскольку масштаб санкций неизвестен. "При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года", - поделился своим мнением Зельцер.

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