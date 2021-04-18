Экономист Зельцер рассказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"

Российский рубль начнется укрепляться после адаптации к мнимым или реальным санкционным угрозам. Об этом заявил экономист Михаил Зельцер. По его словам, наша национальная валюта всегда реагировала на вводимые Западом ограничения.

При этом эксперт обращает внимание на относительно неплохую общеэкономическую ситуацию. Из позитивного - цены на нефть растут (сейчас выше 66 долларов за баррель), дорожает и газ, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются. По мнению Зельцера, за один американский доллар США сейчас должны давать 70 рублей. Это его фундаментально обоснованный курс.

Эксперт в интервью агентству "Прайм" подчеркнул, что сейчас трудно делать какие-либо прогнозы, поскольку масштаб санкций неизвестен. "При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года", - поделился своим мнением Зельцер.