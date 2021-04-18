Экс-главу МВД Италии отдали под суд по делу о мигрантах

Бывший министр внутренних дел и вице-премьер Италии (2018-2019 гг.), а также глава партии "Лига", которая входит в расширенную правительственную коалицию, Маттео Сальвини предстанет перед судом за незаконное удержание мигрантов и нарушение должностных полномочий.

Причиной для возбуждения уголовного дела стал инцидент, произошедший в августе 2019 года. Тогда Сальвини, будучи главой МВД и яростным борцом с незаконной миграцией, запретил заход в территориальные воды Италии и высадку 147 беженцам, находящимся на борту судна испанской неправительственной организации Open Arms. Мигранты смогли сойти на берег лишь после того, как ряд стран Евросоюза и Католическая церковь согласились принять их у себя.

Маттео Сальвини утверждает, что действовал "в интересах государства", настаивая на том, что большинство членов тогдашнего состава правительства его поддержали.

Судебный процесс в отношении лидера "лигистов" начнется в Палермо (Сицилия) 15 сентября. Если Сальвини будет признан виновным, то ему будет грозить до 15 лет лишения свободы, а также запрет баллотироваться на выборах и занимать госдолжности.