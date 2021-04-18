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18.04.2021 13:19
Рубрика: Общество

Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" открылась подо Ржевом

Текст: Владимир Емельяненко
Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" открылась подо Ржевом. Полевые раскопки по поиску захоронений Великой Отечественной войны станут одной из самых масштабных акций 2021 года. В этом году экспедиция "Ржев. Калининский фронт" открылась вблизи памятника Советскому солдату, установленному в 2020 году. В поисковых работах смогут принять участие до 500 человек из России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, трех стран Прибалтики, Германии. Пока 8 стран, но к лету их число может вырасти.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Так же в поисках будет задействован отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа, прибывший в Тверскую область - на место дислокации лагеря, из Ленинградской области. Военнослужащие проведут для юных поисковиков занятия по правилам и методам поисковых работ, описанию и систематизации артефактов, безопасности при обнаружении вооружения и боеприпасов.

Фото: РИА Новости
Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" собирает поисковиков из восьми стран

Экспедиция начала работу с "Вахты Памяти" вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату, где и развернутся основные поисковые работы. "Вахта Памяти" продолжится до 9 мая - Дня Победы, который волонтеры поискового движения разных стран встретят на месте самых массовых раскопок - у села Есинка и у деревни Толстиково Ржевского района Тверской области. В тех самых местах и их окрестностях, где в 1941-1943 годах шли кровопролитные бои Ржевской битвы. В прошлом году там были найдены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имен. Всего с середины 90-х годов подо Ржевом поднято свыше двух тысяч солдат и офицеров, найдено 193 именных медальона, 25 семьям оказана помощь в перезахоронении найденных близких.

- Свыше 1,3 миллиона человек погибли в Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской военных операциях, которые оттягивали силы фашистов от Сталинграда, а потом открыли дорогу на Берлин, - говорит научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. - Многие из погибших лежат под дерном. Они как шли в атаку, так и остались лежать на болотах или в земле. Там почва ходит под ногами.

Справка "РГ"

Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" организована Российским военно-историческим обществом и Минобороны при участии правительства Тверской области. Проводится ежегодно на местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов.

Общество История Вторая мировая война

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