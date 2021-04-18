Эксперт назвала главную опасность воды в бутылках

Сделать питьевой можно любую воду. Все упирается в деньги. От потраченной на очистители суммы зависит и качество жидкости. То, что пить пить воду из-под крана опасно, знают все. Но и вода в бутылках может содержать токсичные элементы и нитраты. Бывают случаи, когда в магазинной воде количество микробов превышает ному в 70 раз. Об этом пишет агентство "Прайм", ссылаясь на исследования Росконтроля.

Не все однозначно и с тарой. Шведские ученые доказали, что человек, пьющий воду из пластиковых бутылок, очень сильно рискует - шансы заболеть раком увеличивается в разы. А если бутылка с водой долго стояла на солнце - она становится еще опаснее для организма. Эксперт-биохимик Мария Кулешова посоветовала использовать домашние фильтры для воды. В этом случае вода всегда будет свежая.