Эксперт рассказал, как понять, что мобильное приложение следит за вами

Практически все бесплатные мобильные приложения обрабатывают ту или иную информацию о пользователях.

Во многом это связано с моделью монетизации бесплатных программ. Разработчик предоставляет мобильный сервис, взамен получая данные о пользователях, которые можно использовать как для улучшения работы приложения, так и продать третьим лицам для показа персонифицированной рекламы. Как понять, какие данные обрабатывает о вас мобильное приложение и куда они потом отправляются, рассказал Алексей Кубарев, руководитель группы развития центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар".

"Большинство пользователей не подозревает, какую информацию о них обрабатывает то или иное мобильное приложение, - сказал Кубарев. - Это может быть адрес электронной почты, номер телефона, текущая геолокация, возраст, пол, международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI), MAC-адрес (Media Access Control - уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet), по которому устройство можно узнать в интернете и локальных сетях. В ряде случаев это могут быть даже паспортные данные, если пользователь их оставлял. Одни данные мы предоставляем сами, заполняя необходимые поля при регистрации или направляя их для верификации личности и получения какой-либо услуги (как в случае с паспортом). Другие - собираются автономно без ведома пользователя (в частности, IMEI, MAC)".

Информация о том, какие данные собирает приложение, в каких целях это делает и кому передает, содержится в лицензионном соглашении, которое пользователь принимает при установке программы. Согласно законодательству, компании обязаны включать информацию об этом в пользовательское соглашение, поэтому с ним обязательно следует ознакомиться.

По мнению специалиста, следует обратить внимание, какие разрешения запрашивает приложение при установке - еще один способ понять, к каким данным у приложения есть доступ. "Например, для функционирования навигатора нужно предоставить программе доступ к геолокации, для обработки фотографий - к медиафайлам. Если приложение запрашивает доступ к чему-то, что не требуется для выполнения его функций, следует насторожиться и отказаться его предоставлять. Например, если программе для чтения книг понадобится доступ к камере, микрофону или вашим контактам", - заключил Кубарев.