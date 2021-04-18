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18.04.2021 20:06
Рубрика: Общество

Судьба "Катюши"

На дне Баренцева моря найдена погибшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Северного флота
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
Офицеры Северного флота и исследователи Русского географического общества устанавливают обстоятельства гибели подводной лодки "К", обнаруженной накануне на дне Баренцева моря.
Легендарный "Вайгач" опять в эпицентре событий — для охраны лежащего на дне судна внесут поправки в законы. Фото: предоставлено РГО Легендарный "Вайгач" опять в эпицентре событий — для охраны лежащего на дне судна внесут поправки в законы. Фото: предоставлено РГО
Легендарный "Вайгач" опять в эпицентре событий — для охраны лежащего на дне судна внесут поправки в законы. Фото: предоставлено РГО

Крейсерскую субмарину ХIV серии типа "К" называли "Катюшей" (по флотской традиции: серия "М" - "Малютки", "Щ" - "Щуки" и т.д.). Ее нашли в ходе экспедиции "Помни войну". Участвовали судно "Эльбрус", ледокол "Илья Муромец" и гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич".

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
Северный флот может получить не менее четырех подлодок нового проекта

"Это были плановые поиски, мы штатно искали 10 подводных объектов в шести районах акватории, - рассказал корреспонденту "РГ" директор Департамента экспедиционной деятельности РГО Сергей Чечулин. - Идет работа по идентификации, изучаем архивы". Спрашиваю, кто будет работать: люди или роботы? Ведь найденные останки лодки густо опутаны рыболовными сетями, представляющими опасность.

"Почти везде глубины более 100 метров, то есть водолазное обследование погибших подлодок и кораблей, как правило, невозможно, - уточняет Сергей Чечулин. - Поэтому работать будут в основном подводные роботы. За исключением парохода "Вайгача", который лежит на глубине 35 метров. Его мы нашли ранее, и там предстоит большая работа". В целом находок много: бомбардировщик "Бостон", полученный СССР по ленд-лизу, разные суда и корабли. И каждый объект уникален, часто это очень значимый кусок истории страны. Например, упомянутый "Вайгач" - пароход-легенда, его первый командир - Александр Колчак. С "Вайгача" совершали открытия мирового масштаба: Землю императора Николая II (сейчас - Северная Земля). "Вайгач" и сегодня в эпицентре событий. На прошлой неделе замдиректора Арктического музейно-выставочного центра Павел Филин поднял вопрос о том, что законы не позволяют поставить на государственный учет и взять под охрану подводные объекты культурного наследия - такие как "Вайгач". Владимир Путин пообещал решить вопрос: многие суда затонули с экипажами, а значит, являются по флотским традициям захоронениями. "Прошу правительство и депутатов ГД над этим поработать и в ближайшее время принять соответствующие правила, оформленные законодательно", - резюмировал президент.

Что касается субмарины в Баренцевом море, то нужно дождаться выводов экспертов. Но на пару вопросов уже сейчас можно ответить: что такое субмарина "Катюша", как на таких воевали наши герои-деды.

Для примера возьмем К-2, одну из подлодок, погибших на Севере. Построена в Ленинграде. Флаг поднят в мае 1940-го. На фоне субмарин-одноклассниц - незаурядный корабль. Мощное вооружение: шесть 533-мм носовых и два кормовых торпедных аппарата, два 100-мм орудия и две 45-мм полуавтоматические пушки с приличным боезапасом.

Скорость 22 узла, то есть 40 км/ч, это неплохо и по нынешним меркам. В подводном положении лодка развивала более 10 узлов - 19 км/ч.

Ставила минные заграждения, ходила в торпедные атаки, вела артиллерийские бои. Командир - капитан 3 ранга Василий Уткин. Осенью 1942 года на ее борту в последнем боевом походе по плану прикрытия конвоя PQ-18 было 68 человек. Подорвалась на фашистском минном поле "Бентос-А" севернее полуострова Рыбачий.

Если перед вашими глазами возникают сцены из фильмов, где экипажи поврежденных в бою субмарин умирают в полузатопленных отсеках, то это не тот случай. Немецкая мина EMC своим зарядом в 300 кг убивала лодку фатально. На борту детонировали торпеды, что разрывало субмарину на части. Так и произошло и с лодкой, которую обнаружила экспедиция флота и РГО. Никаких растянутых по времени драм - мгновенная гибель всех.

Что дальше? Второй этап работ: увековечивание погибшего экипажа. "Формы отдания воинских почестей погибшим краснофлотцам самые разные, - говорит Сергей Чечулин. - Наприер, подводный аппарат спускает на место трагедии табличку с именами погибших. Есть еще один проект, который в прошлые годы мы проводили совместно с клубом Богданова (лауреат номинации "Человек года РГО" Константин Богданов возглавляет разведывательно-водолазную команду, которая находит на дне корабли разных эпох. - От ред.): мы забираем грунт рядом с лодкой, помещаем в капсулы и передаем родственникам погибших моряков".

То есть так же, как и землю с места гибели павших героев на фронтах той великой войны.

Общество История

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