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18.04.2021 14:37
Рубрика: Спорт

Футболисты "Рубина" обыграли "Урал" в выездном матче 26-го тура РПЛ

Текст: Максим Домчев
Футболисты казанского "Рубина" победили екатеринбургский "Урал" в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в воскресенье завершилась со счетом 1:0. Уральцы в конце игры не реализовали пенальти.

Казанцы под руководством Леонида Слуцкого в этом сезоне ведут борьбу за место в зоне еврокубков. При этом команда - одна из лучших в РПЛ по игре в гостях. "Урал" же не пропускал на своем поле в нынешнем году до этой встречи.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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На 32-й минуте "Рубин" из-за травмы потерял своего лидера, полузащитника Хвичу Кварацхелию, - он был заменен. Пока неизвестна степень серьезности повреждения грузинского легионера. Но и без него в самом конце первой половины игры гости открыли счет. Отличился Дарко Йевтич.

Во втором тайме хозяева поля получили реальный шанс для того, чтобы отыграться. Защитник "Рубина" Денис Макаров нарушил правила в своей штрафной и был удален с поля за второе предупреждение в матче. Удар с пенальти исполнил форвард Андрей Панюков, но его парировал голкипер гостей Юрий Дюпин.

"Рубин" набрал 46 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. "Урал" с 30 баллами идет на 12-й позиции.

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