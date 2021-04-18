Гонка "Формулы-1" в Имоле прервана из-за аварии

Проходящий в Имоле этап чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" Гран-при Эмилии-Романьи был прерван из-за аварии. Соревнования остановили на 33-м круге, пока они не возобновились.

Авария произошла с участием финского гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса и пилота "Уильямс" Джорджа Рассела. В результате ЧП обе машины сошли. Пилоты отделались легким испугом. Для того, чтобы очистить трассу от обломков, было принято решение о приостановке гонки.

На этот момент в ней лидировал Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон ранее вылетел с трассы, но сумел вернуться в гонку.